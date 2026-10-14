Quinta Marcha Federal Universitaria en Neuquén: se suman reclamos por tierras y salud

La Quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves 15 de octubre en Neuquén y ciudades de Río Negro, con el reclamo central de que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria, que inicialmente estaba enfocada en la situación presupuestaria de las universidades públicas, incorporó también la defensa de la Ley de Tierras, el pedido de derogación del DNU 70/2023 y la implementación de las leyes de Emergencia Pediátrica y en Discapacidad.

En la capital provincial, la concentración comienza a las 17 en el Playón de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), mientras que la movilización está prevista para las 18. La jornada también tendrá convocatorias en General Roca, Cinco Saltos, Viedma, Bariloche, San Antonio Oeste y San Martín de los Andes.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC), Francisco Garrido, explicó que el sector universitario ya había definido la fecha de la protesta, pero que la coincidencia con los otros conflictos nacionales permitió ampliar sus demandas.

«Las circunstancias de la dinámica de otra serie de reclamos de la sociedad hizo que podamos confluir este 15 de octubre también con otros sectores que vienen reclamando el cumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad y en Pediatría», señaló.

El secretario general explicó que el debate judicial sobre la Ley de Tierras también contribuyó a modificar la convocatoria. De esta manera, la movilización se realizará bajo la consigna «Por la educación, por la soberanía y por la democracia».

Una deuda salarial del 33,4% y becas por actualizar

Uno de los principales puntos del conflicto continúa siendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Garrido aseguró que existe una medida cautelar firme que obliga al Ejecutivo nacional a cumplir los artículos 5 y 6 de la normativa, vinculados con la actualización de los salarios universitarios y las becas estudiantiles.

Según explicó, la medida obtuvo resoluciones favorables en varias instancias judiciales y el Gobierno nacional todavía no cumplió con las obligaciones establecidas. «El gobierno nos debe un 33,4% de aumento salarial, porque es lo que está obligado a pagar de acuerdo a la medida cautelar que está firme», afirmó.

Además, Garrido sostuvo que este miércoles recibió información sobre la aplicación de multas al jefe de Gabinete de la Nación por el incumplimiento de la resolución judicial. Según indicó, las sanciones comenzarían a acumularse diariamente mientras no se efectivicen las actualizaciones.

En relación con las becas, el dirigente señaló que el Gobierno actualizó las Manuel Belgrano, pero que todavía está pendiente la recomposición de las Progresar, cuyos montos, según sostuvo, permanecen prácticamente congelados desde el inicio de la gestión nacional.

Respecto a la situación salarial, Garrido advirtió que las renuncias y las dificultades para incorporar nuevos profesionales representan un problema para el sistema. «La situación de renuncias y de ingreso de docentes jóvenes es crítica», aseguró. Además, mencionó que a nivel nacional se registraban alrededor de 10.000 renuncias por razones particulares, aunque aclaró que no todas necesariamente responden a motivos económicos.

El dirigente recordó las movilizaciones vinculadas con el Hospital Garrahan y los reclamos de las organizaciones del sector de discapacidad. En ese sentido, destacó que la coincidencia de las distintas demandas permitió construir una convocatoria conjunta.

La marcha reunirá a representantes de organizaciones docentes, no docentes, estudiantiles y sindicales. Entre las entidades que participaron de la coordinación se encuentran ADUNC, APUNC, CEDIUNCO, la Federación Universitaria del Comahue, representantes del CONICET, el Rectorado de la UNCo, ATEN, SADOP, La Bancaria y otros sectores sociales.

Con movilizaciones previstas en distintas ciudades de Neuquén y Río Negro, la quinta Marcha Federal Universitaria buscará visibilizar tanto la situación presupuestaria de la educación superior como los reclamos de los sectores que se sumaron a la convocatoria.