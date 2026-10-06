Salarios docentes en Neuquén: ATEN pidió la apertura de la paritaria y una suba adicional del 4%

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) pidió formalmente este martes el inicio de la negociación salarial al Gobierno provincial. La solicitud incluye el reclamo de un incremento del 4% para el mes que viene.

La última negociación se realizó en noviembre del 2025 y terminó a mediados de diciembre. A partir de ese acuerdo, las asambleas aprobaron el acuerdo para todo el 2026, por lo que la discusión actual está centrada en la pauta salarial 2027.

En dialogo con Diario RÍO NEGRO, Fany Mansilla, secretaria general de ATEN, contó que el pedido se realizó este martes a primera hora y esperan una convocatoria lo antes posible.

La dirigente adelantó algunos de los puntos que la agrupación va a llevar a la mesa de negociación. Destacó la intención de mantener las actualizaciones salariales por Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque sostuvo que el mecanismo tiene que estar acompañado por una mejora del salario sobre la cual se calculan los incrementos.

Si bien la discusión está enfocada en la pauta salarial 2027, Mansilla señaló que también pedirán un aumento del 4% adicional para noviembre como el ya se pautó para el resto de los sindicatos estatales.

«Nosotros estamos reclamando ese 4% que es en el mes de noviembre de este año. Eso seguramente va a estar dentro del debate en la mesa, porque eso lo tienen todos los demás sindicatos y nosotros no», señaló.

Además, Mansilla señaló que el sindicato pretende encarar una negociación propia con el Ejecutivo provincial y diferenció la situación de ATEN de los acuerdos alcanzados por otros sectores de la administración pública.

Respecto a este punto, agregó: «Los tiempos son diferentes de los otros sindicatos. Algunos cerraron hasta julio un acuerdo anualizado con un 7%. Nosotros queremos sentarnos en una negociación sin ningún piso y sin ningún techo».

Fany Mansilla, secretaria general del gremio. Foto: Cecilia Maletti.

Sobre las licencias docentes

La secretaria general cuestionó las declaraciones realizadas desde el Gobierno provincial sobre la reducción del ausentismo docente, en momentos previos a una nueva negociación salarial.

Mansilla pidió «más cuidado y responsabilidad» en las declaraciones públicas y consideró que poner el foco en la cantidad de licencias y en el ahorro generado por su reducción puede repercutir de manera negativa en la discusión.

La Provincia «tiene que controlar sin cercenar derechos. Y hablar de la inversión en educación es la obligación del Gobierno: invertir en los edificios, en las paredes, en el presupuesto educativo necesario para funcionar”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la discusión debe abarcar también las condiciones necesarias para el funcionamiento de las escuelas, entre ellas los cargos, el presupuesto y los ingresos de los trabajadores. “Un docente, un trabajador de la educación, tiene que estar bien pago para que haya una educación de calidad”, señaló.

Consultada sobre la posibilidad de adoptar medidas de fuerza si no prospera la negociación, la dirigente aseguró que el gremio priorizará el diálogo, aunque no descartó un escenario de conflicto. “Somos una conducción que tiene vocación de negociar. Pero estamos preparados para conducir cualquier conflicto”, sostuvo. Y agregó: “Si tenemos que llegar a una medida de fuerza, lo vamos a hacer”.