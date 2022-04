Fuentealba: «De afuera la policía nos apuntaba», el relato de un día de miedo

La dirigente Angélica Lagunas recordó cómo fue la represión en Arroyito en 2007, cuando fue asesinado el docente Carlos Fuentealba. Contó que sintió miedo y que hubo momentos de máximo peligro, como cuando se refugiaron en la estación de servicio: «de afuera la policía nos apuntaba». «Cualquiera de nosotros podría haber sido Carlos», aseguró.

La secretaria general de ATEN capital dialogó, a 15 del asesinato del maestro, con Vos A Diario por RN Radio. Recordó que en el momento del asesinato, el sindicato llevaba más de un mes de paro y protestas. Detalló que cobraban «salarios miserables», con un gran porcentaje de cifras «en negro».

También recordó que el Gobierno había incorporado a trabajar en los organismos estatales, mayormente escuelas, personas que cobraban un subsidio y estaban obligadas a hacer la misma tarea que alguien de planta, pero por una salario muchísimo menor.

Otro de los puntos de conflicto era el de los haberes previsionales: «se había perdido y no se calculaba bien el 80% de las jubilaciones».

El salarial había sido el mismo reclamo el que tuvieron el año anterior, en 2006, cuando fueron violentamente reprimidos por supuestos obreros de la Uocra, la mayoría dirigentes del MPN, en Huincul, en el suceso que se llama «los cascos amarillos».

Lagunas relató que el día de la represión en Arroyito fue una jornada de miedo desde que llegaron, porque las camionetas que los habían llevado se retiraron enseguida, mientras se veía un gran despliegue policial.

Para la dirigente, el de Arroyito fue un operativo orquestado para disciplinar a ATEN, orquestado para matar porque cualquier persona en sus cabales entendía que enfrentar una represión iba a terminar con una persona herida.

Narró que, cuando comenzó la represión, hubo docentes que corrieron desde la ruta hasta el río con policías que les apuntaban. Lamentó que muchas de ella aún están en tratamiento psicológico por esto.

En su caso, fue del grupo que corrió a la estación de servicio, pero tuvo un problema en el camino. Al costado de la ruta habían alpatacos, describió, cuyas largas espinas atravesaban el calzado y se clavaban en los pies.

Lagunas rememoró que intentó sacarse la espina, pero se quebró y quedó incrustada en su pie. Fue una compañera, que en el contexto de huida notó lo que le pasaba y la ayudó, prestándole su plantilla ortopédica.

Cuando logró llegar a la estación, estaba llena, «no entraba nadie mas y desde afuera la policía nos apuntaba», recordó. Expresó que fueron momentos de mucho miedo, de «escapar de las balas y no poder seguir corriendo».

Lagunas consideró que hoy se cumplen 15 años de impunidad: si bien (Darío) Poblete está preso, quien reconoció públicamente que dio la orden de la represión y que lo volvería a hacer es (Jorge) Sobisch, que está libre no está imputado, impunidad que le garantizaron el poder judicial y los partidos que gobernaban en la provincia y a nivel nacional.

Resaltó que «la docencia no se dejó derrotar» y que el Gobierno no comenzó a establecer herramientas, sino que aprendió «que no pueden llevar adelante operativos de este tipo no porque construyan canales de comunicación sino porque fueron repudiados a nivel internacional».

«Tenemos un gobierno al que no le interesa la educación», resaltó la dirigente y reflexionó: «o te matan por la represión o te matan porque abandonan la escuela pública y te obligan a trabajar en condiciones que no son seguras».

Escuchá a Angélica Lagunas, secretaria de ATEN capital, en «Vos a Diario» por RN RADIO:

