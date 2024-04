UPCN criticó la convocatoria de Weretilneck a discutir el convenio de trabajo: “Colectivo pero no conveniente”

Desde el gremio UPCN cuestionaron la convocatoria del gobernador Alberto Weretilneck para discutir el convenio colectivo de trabajo. En un mensaje titulado “Colectivo pero no conveniente” remarcaron que un convenio que no incluye la discusión salarial no sirve.

“Vamos a pelear por la reivindicación de nuestros trabajadores, hoy, el tema fundamental es el salario, porque es lo que genera una vida digna, es lo que permite que cada uno haga frente a los conflictos en el interior de cada familia”, expresaron.

“Es por eso que desde este gremio le decimos a este gobierno que un convenio colectivo de trabajo que no incluye la discusión salarial no sirve, no es correcto, no genera ningún cambio en la vida de nuestros representados”, comunicaron.

El gremio indicó que “por enésima vez le reclamamos a este gobierno que antes de pedir que designemos paritarios, resuelva la modificación de la Ley 5506 e incorpore el salario como parte esencial de la misma”.

Ayer el gobernador Alberto Weretilneck convocó para el próximo lunes 15 a los gremios UPCN y ATE, en representación de la administración provincial, a una mesa de revisión y discusión del convenio colectivo de trabajo. ATE lo calificó como un «hito», tras muchos años de gestión para retomar «la confección de un instrumento que transformará el Estado rionegrino y las relaciones laborales».