Habrá tres listas menos para la elección de concejales de Neuquén

A menos de un mes de la elección, la pantalla para la votación municipal de Neuquén capital modificó las opciones que estarán en pantalla el 24 de marzo porque dos partidos que integran la alianza política de Juntos por el Cambio se bajaron de la contienda y uno de los partidos vecinalistas, fue desautorizado por la justicia electoral por falta de actividad interna.

De las 16 agrupaciones que iban a los comicios, quedaron 13 en la pantalla de la Boleta Única Electrónica y como oferta electoral para los vecinos de la capital. En primer lugar, se suprimirán dos de las fotos de Juan Peláez y Denisse Stillger: las que iban con las listas espejo Acción Nqn y Somos Neuquén. Por otro lado, tampoco estará disponible la imagen de Mario Huarte y Carolina Bucarey Alegría, del Movimiento Vecinal Neuquino.

No está previsto que otros partidos o alianzas se puedan bajar de la elección, según se confirmó desde el Tribunal Superior de Justicia. El 24 finalizó el plazo de cierre de documentación, constatación de las alianzas y finalizaron las evaluaciones.

El partido que lidera el ex diputado nacional Leandro López, Acción Nqn, y el partido Somos Neuquén, también del espacio de la ex alianza Cambiemos, desistieron de continuar con sus listas espejo en adhesión a la candidatura de Juan Peláez para no dispersar votos, según informaron a la justicia electoral.

En diálogo con RÍO NEGRO, el ex diputado provincial, Damián Canuto, explicó que pedirán a sus seguidores que voten por la lista de la UCR o del PRO. Canuto es integrante de la asamblea de afiliados de Somos Neuquén y explicó que el desistimiento fue decidido por Cambia Neuquén en la mesa de enlace.

La jueza electoral Alejandra Bozzano comunicó con urgencia a la empresa adjudicataria del sistema electrónico la autorización del desistimiento de Acción Nqn y Somos Neuquén y también comunicó que había dejado sin efecto la oficialización de la lista del Movimiento Vecinal Neuquino para que se los elimine las opciones de votación.

“Fue una razón técnica más que política. Con el sistema D'Hont se imputan porcentajes y se advirtió que era una atomización presentar cinco listas distintas, con el riesgo que se pierdan votos”, reconoció Canuto.

Según los números, para ingresar al prorrateo de bancas, se requerirá de entre 4.800 y 5.200 votantes por cada lista. En caso de que dos o tres listas consiguieran menos, aun cuando sumaran 6.000 o 7.000 votos al mismo sector Cambiemos, quedarían fuera de la ecuación.

“Si bien esto es imposible de determinar en este momento, fue una decisión de la mesa de enlace. La definición de Somos Neuquén fue de participar adhiriendo a las candidaturas de Cambia Neuquén y ahora tomamos la decisión de desistir en beneficio de las listas espejo que nos identifican”, sostuvo Canuto.

Sobre cómo continuará el partido la campaña proselitista, Canuto aseguró que “no se alcanzó a crear la alianza municipal, entonces dentro del espacio nacional de Juntos por el Cambio, decimos que la opción es por el Pro o la UCR, cualquiera de esos votos van a Juan Peláez, y Cambia Neuquén está en libertad de elegir cualquiera de esas opciones”, sostuvo.

La otra lista que lleva en espejo a Pelaez-Stillger es Nuevo Compromiso Neuquino (NCN).

Los vecinos de Neuquén tendrán entonces 13 opciones en la pantalla de la BUE el 24 de octubre, aunque habrá varias que repetirán candidatos. Además del caso de Peláez, que tendrá tres imágenes iguales pero con distinto sello, el candidato del Movimiento Popular Neuquino, Claudio Domínguez, se reiterará con la alianza Confluencia con Vos.