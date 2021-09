Quiénes son los que piden el Sí y el No en el referéndum de Neuquén

Serán 11 las listas que irán, el 24 de octubre, a pedir que el voto del electorado neuquino se posicione a favor o en contra de la enmienda de la Carta Orgánica de la ciudad. Es la primera vez que se lleva a cabo una consulta pública en la capital desde que se sancionó la norma madre.

Mientras el oficialismo buscará que se vote el Sí, desde algunos de los sectores opositores se impulsará el voto por el No a la enmienda. Varias alianzas y hasta en el interior de un mismo partido optaron por plantear que después de elegir la lista de concejales, se elija la opción que el votante quiera.

Desde la Izquierda, se instó a votar en blanco, por considerar que ni el SÍ ni el No son opciones para una mejora democrática.

No hay una valoración explícita sobre cuánto conoce la comunidad sobre la enmienda para votar a favor o en contra de la modificación de la Carta Magna de la ciudad.

El cambio más publicitado por el oficialismo del intendente Mariano Gaido y la oposición que milita en favor del Sí, es la eliminación de la elección bianual y pasar a elegir concejales cada 4 años.

Otros cambios son la facultad al intendente para que designe al presidente y vicepresidente del Concejo Deliberante, la reducción del mandato de la Sindicatura Municipal, Tribunales de Faltas y el Defensor del Pueblo a 4 años y la determinación de que los vetos se pueden revertir con los 2/3 de los concejales presentes en el recinto.

Se incorporan con rango constitucional los derechos de inclusión y participación de las personas con discapacidad y la paridad de género tanto en la conformación de las listas electivas como en el régimen de reemplazos.

Todo el paquete de medidas se engloba en el Sí o No que aparecerá en la pantalla luego del voto a la lista de concejales.

En tanto para la elección municipal se presentan 16 opciones de voto, que en realidad son 11 listas diferentes, porque 5 fórmulas se repiten. El MPN va con una lista espejo que se llama Confluencia con Vos y la UCR va con 4 listas idénticas, sólo que con los sellos políticos de Nuevo Compromiso Neuquino (NcN), Somos Neuquén, PRO y Acción Neuquén.

La Democracia Cristiana votó en contra del referéndum y la concejal, Nadia Márquez, activamente plantea votar por el rechazo a la enmienda. Sin embargo, el titular de la lista de concejales, por la misma fuerza, Gastón Sobisch, consideró que la decisión de pedir el voto No está en definición. “Hay mucha confusión, veremos en el terreno cómo se planteará esto. Nos hemos manifestado no en contra de la cuestión de fondo, sino en la oportunidad de hacer esto ahora, no tiene sentido apresurarse, la gente está cansada de ir tantas veces a votar, veremos cómo la vamos a clarificar para que la gente vote según su pensamiento”, dijo.

El concejal Guillermo Monzani (UCR) irá por la reelección en esta campaña pero por el partido Juntos por Neuquén. “Vamos a promocionar el Sí porque acompañamos esta enmienda”, dijo.

Aclaró que “quedó manca, porque dentro de los dos pilares que buscábamos estaba la eliminación de la elección de medio término y el congelamiento de la cantidad de concejales, que no se dio, sólo salió la eliminación de medio término, pero nos pareció que el resultado fue lo central que estábamos pidiendo, así es que estamos de acuerdo”.

Aunque el PRO lleva como lista espejo la fórmula consensuada con la UCR que no se muestra claramente por el Sí, fue una de las voces políticas que le permitió al oficialismo lograr la sanción de la modificación de la Carta Orgánica, e impulsa el voto en favor de la enmienda.

Desde el 9 de septiembre está permitida la cartelería de campaña en Neuquén. (Yamil Regules)

El oficialismo impulsó la modificación y pedirá el voto Sí

La enmienda fue una iniciativa del intendente Mariano Gaido y del oficialismo, por esta razón la lista del MPN impulsa el voto Sí. “El Sí a la enmienda es tener elecciones cada 4 años, derechos constitucionales para las personas con discapacidad y a la igualdad de género. La gente está cansada de votar cada 2 años y es muy bueno que los concejales entren y salgan con la elección de cada intendente”, dijo el primer candidato a concejal, Claudio Domínguez (MPN).

Desde la otra lista oficialista, Emmanuel Guagliardo dijo estar convencido que “hay que mejorar esta democracia local, se trastornó el sistema de proporcionalidad y se proscribe a gran parte del electorado que termina sin una opción en el Deliberante. Vamos a pedirle a la ciudadanía que nos acompañe en la enmienda y las que se van a suceder muchas veces más, porque voy a promover el voto joven, que se haga otra enmienda para que el concejal sea electo desde los 18, ya que desde los 16 se pude votar”, sostuvo.

Juntos por el Cambio llega dividido al voto del referéndum

“Somos una coalisión de varios partidos y dejamos en libertad de acción a todos los votantes, cada uno podrá decidir cómo votar”, dijo el primer candidato aconcejal de la UCR, Juan Pealez. Agregó que en el bloque de Juntos por un Cambio habilitó el plebiscito y “ahora la gente tiene que votar, personalmente tengo una postura contraria”, dijo.

Explicó que se trata de una alteración de la Carta Orgánica que requería un llamado a convención constituyente y que las opciones por el Sí o por el No “son muy amplias y una no tiene que ver con la otra; nadie está en desacuerdo de promover los derechos de las personas con discapacidad, pero qué tiene que ver con la elección bianual o la disminución de los mandatos de los jueces de Faltas que fueron pensados para que no coincidan con el período de gobierno del intendente”, reflexionó Peláez.

Libres del Sur capitalizará el Sí con sus propuestas

La candidata de la lista de concejales de Libres del Sur, Mercedes Lamarca, se posicionó en acuerdo con el voto positivo para el referéndum de octubre. “Acordamos con ratificar la enmienda porque queremos mejorar la calidad institucional del Deliberante y reducir los costos de la política”, sostuvo. Agregó que eliminar la renovación por mitades permitirá “simplificar y jerarquizar” el trabajo legislativo.

Dijo que como conejala fue parte de 5 formaciones distintas del Deliberante “y cada 2 años hay que comenzar de nuevo con una nueva composición, lo cual le resta eficacia y complica arribar a consensos sobre los temas que se vienen trabajando”. En su opinión, la elección por mitades impide establecer políticas públicas y de Estado de largo plazo. “Creemos que esta enmienda va a colaborar con priorizar que la actividad política esté al servicio de las necesidades de la gente”, sostuvo.

El Frente de Todos militará la opción del No

“Nos parece que hay que dar un debate profundo, amplio y de cara a la sociedad con más tiempo para elaborar un debate ciudadano que se corresponda con una reforma de esta envergadura”, aseguró Micaela Gómiz, candidata a concejal - en segundo lugar - del Frente de Todos.

El FdT es una de las alianzas que aconsejará votar el No a la enmienda, en la campaña proselitista para renovar las bancas del Concejo.

Gómiz calificó la enmienda como “inoportuna” en medio de “una situación difícil que vive la población por pandemia. Fue hecha a espaldas de la gente, que no conoce lo que se quiere reformar de la constitución de la ciudad”.

Agregó que el FdT consideró que el modo “de esta reforma” violó el espíritu de los constituyentes y si bien se conoció a mediados de septiembre que el Tribunal Superior de Justicia avaló la realización de la consulta, “aún no se expidió sobre el fondo”.

Gómiz agregó que el mecanismo de votación es “poco transparente” porque exige decidir por Sí o No un paquete de reformas que tiene 12 artículos. “Se puede estar de acuerdo con una parte y no con la otra, como por ejemplo con el hecho de que se está reformando la duración de los mandatos de los órganos de control, como la Defensoría del Pueblo y la Sindicatura, para que coincida con la elección del intendente”, destacó.

“De manera hipócrita el oficialismo habla de reducir los gastos en la política, cuando desde marzo lleva a cabo una campaña millonaria y desmedida, incumpliendo con todas las leyes electorales”, planteó.

La Izquierda pedirá “pasar por alto” y votar en blanco

El Frente de Izquierda Unidad instará a los vecinos a “pasar por alto” la consulta y que el “el voto positivo” sea para la lista del FIT. Así lo explicó el primer candidato a concejal César Parra, quien aseguró que el referéndum es una “maniobra política”.

El FIT promueve el voto en blanco, que como no se computa ni por el Sí ni por el No, no suma para la consulta pública. Dijo que el referéndum “es una reforma que responde a una necesidad del régimen político y que no tiene que ver con las necesidades populares; vamos a sugerir que lo pasemos por alto porque no es lo central, y que se vote en blanco”.

Cuestionó que lo que se presenta como modernización y una reafirmación de los derechos de las mujeres “no es así, no volvió el 0 800 para las mujeres, no hay ayuda económica para las mujeres en riesgo, es una demagogia; lo mismo sucede con los derechos de las personas con discapacidad, vivimos en una ciudad sin rampas, con veredas como las del Metrobús que son un desastre, eliminando las unidades de transporte público que tienen mejoras para las personas con discapacidad”, sostuvo Parra.

Postuló que se busca la confusión de que “si se vota cada 2 ó 4 años va a cambiar nuestra calidad democrática, cuando no están los grandes reclamos populares en el referéndum como los servicios, la urbanización para todos, no se vota si queremos la Isla 132 o la entrega de tierras al Rincón Club de Campo, votamos cada 4 años y siguen los contubernios, no se elimina el veto del intendente y el Deliberante es una gran escribanía del Poder Ejecutivo”, dijo.

Boleta Única Electrónica. Foto: Archivo.

El voto blanco no se cumputa ni suma votos en la consulta

La ordenanza que enmendó la Carta Orgánica fue sancionada el 3 de junio, pero los cambios sólo entrarán en vigencia si son convalidados por el Si en el Referéndum popular de octubre.

Los votos blancos no se computan para el recuento, y la opción Si o No gana con el 51 por ciento de los sufragios emitidos.

En la mecánica del voto electrónico, después que la persona hace click en las listas de concejales que eligió para renovar el Deliberante, de inmediato aparece en la máquina de votación, la pantalla dividida en dos para optar por una u otra opción.

El Si y No es aleatorio. Según se mostró en la audiencia organizada por la Justicia Electoral para el acuerdo de los partidos sobre cómo se organizó el voto electrónico, a veces sale a la derecha o a la izquierda de la pantalla, en tanto abajo y a la derecha figura el botón para votar en blanco, igual que para el voto de concejales.

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén permitió el avance de la consulta pública para que se lleve acabo el 24 de octubre, en tanto resta definir la constitucionalidad, que fue cuestionada por un sector de ex convencionales constituyentes.

Sin embargo, en el pronunciamiento que rechazó la suspensión del Referéndum, adelantó que no se observaba que la ordenanza sancionada en junio, fuera ilegal.

La empresa proveedora de las máquinas de votación ya entregó 150 máquinas de prueba para que se distribuya en los partidos políticos, en la municipalidad y en algunas instituciones a fin de que el electorado practique el voto electrónico.

El resto de las máquinas para votación, llegarán unos 15 días antes de los comicios, se indicó.