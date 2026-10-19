Halloween 2026: los dos rituales que podés hacer el 31 de octubre para atraer amor y dinero

Halloween 2026 llega el sábado 31 de octubre y, para quienes creen en las energías y los rituales, la Noche de Brujas puede ser mucho más que una celebración de disfraces y calabazas. Esta fecha también está asociada con la posibilidad de cerrar ciclos, renovar intenciones y pedir por aquello que se desea atraer: desde una oportunidad económica hasta una nueva historia de amor.

De acuerdo con las tradiciones espirituales vinculadas con Halloween, recogidas por la revista Para Ti, esta celebración tiene raíces en antiguas festividades relacionadas con los cambios de estación y la renovación. Con el paso del tiempo, esas creencias dieron lugar a diferentes prácticas simbólicas para atraer prosperidad, protección y bienestar.

Entre las propuestas para esta fecha, hay dos rituales que se destacan por sus ingredientes sencillos y por estar relacionados con dos de los deseos más frecuentes: el dinero y el amor.

Halloween 2026: el ritual del arroz y el laurel para atraer dinero y abundancia

El arroz y el laurel son dos de los ingredientes más utilizados en los rituales populares de prosperidad. Mientras que el arroz simboliza la abundancia y el sustento, al laurel se le atribuye una conexión con el éxito, el trabajo y las oportunidades.

Para la Noche de Brujas, se pueden combinar ambos elementos en un pequeño ritual destinado a expresar deseos económicos y laborales.

Qué necesitás:

8 granos de arroz.

8 hojas de laurel.

1 cucharada de avena.

Un recipiente pequeño.

Un papel y una lapicera.

Cómo hacer el ritual de la abundancia paso a paso

Elegí un lugar tranquilo de tu casa y colocá el recipiente sobre una mesa. Incorporá los ocho granos de arroz, las ocho hojas de laurel y la avena. En un papel, escribí tu nombre y un deseo concreto relacionado con el dinero, el trabajo o un proyecto personal. Doblá el papel y colocalo debajo del recipiente. Cerrá los ojos durante unos segundos e imaginá que ese objetivo comienza a concretarse. Dejá el preparado durante la noche del 31 de octubre y retiralo al día siguiente.

La clave de este ritual es expresar un deseo específico. En lugar de pedir simplemente tener más dinero, se puede enfocar la intención en conseguir un empleo, mejorar los ingresos o concretar un proyecto.

Según estas creencias, el número ocho también está relacionado simbólicamente con la prosperidad y el crecimiento material.

Halloween 2026: el ritual para atraer el amor y abrir caminos sentimentales

La Noche de Brujas también se relaciona con los deseos amorosos y los nuevos comienzos. Para quienes buscan una pareja o desean recuperar la ilusión en el plano sentimental, existe una práctica simbólica que utiliza agua, una nuez y una pequeña luz.

La intención no es influir sobre una persona determinada, sino abrirse a nuevas experiencias afectivas y pensar qué tipo de relación se desea construir.

Qué necesitás:

Una nuez.

Un recipiente pequeño con agua.

Una vela LED.

Un papel y una lapicera.

Cómo hacer el ritual del amor paso a paso

Abrí cuidadosamente la nuez y conservá una de las mitades de su cáscara. Colocá agua en un recipiente. Apoyá la cáscara sobre el agua, como si fuera una pequeña embarcación. Encendé una vela LED junto al recipiente. Escribí en un papel tres cualidades que te gustaría encontrar en una relación. Leé esas palabras en voz alta y dedicá unos minutos a visualizar una etapa sentimental positiva.

Podés acompañar el momento con una afirmación sencilla:

“Abro mi corazón a un amor sincero, tranquilo y correspondido. Dejo atrás lo que ya no me hace bien y recibo nuevas oportunidades”.

En este ritual, el agua representa las emociones, la nuez simboliza la protección y la luz se relaciona con la esperanza de un nuevo comienzo.

La versión tradicional puede incluir una vela encendida, pero utilizar una luz LED permite realizar la práctica sin riesgos de incendio.

¿A qué hora conviene hacer los rituales de Halloween 2026?

No existe un horario obligatorio para realizar los rituales de Halloween, aunque las creencias populares suelen relacionarlos con la noche del 31 de octubre.

Muchas personas eligen hacerlos después del atardecer, cuando pueden encontrar un momento de tranquilidad y concentrarse en sus intenciones.

Otros prefieren la medianoche, por su asociación simbólica con el cierre de un día y el comienzo de otro.

Lo importante es que cada ritual tenga un propósito claro, sin necesidad de seguir horarios estrictos ni realizar preparaciones complicadas.

Por qué Halloween se relaciona con la renovación y los nuevos comienzos

El origen de Halloween está vinculado con Samhain, una antigua celebración celta que señalaba el final de la temporada de cosechas y el comienzo de un nuevo ciclo.

En esas tradiciones, el cambio de estación representaba una transición entre etapas, una idea que todavía aparece en distintas prácticas espirituales contemporáneas.

Por eso, algunas personas aprovechan el 31 de octubre para reflexionar sobre aquello que quieren dejar atrás y los objetivos que desean alcanzar.

Aunque no existe evidencia científica de que los rituales atraigan dinero o modifiquen las relaciones sentimentales, estas prácticas pueden tener un significado personal como momentos de reflexión y expresión de deseos.

Este Halloween 2026, el arroz y el laurel para la abundancia, y la nuez con agua para el amor, ofrecen dos formas sencillas de acompañar simbólicamente el comienzo de una nueva etapa.