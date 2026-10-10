Halloween en PlayStation Plus: siete juegos de terror para poner a prueba los nervios

Con propuestas que van desde el terror psicológico hasta la supervivencia frente a criaturas monstruosas, el catálogo de juegos de PlayStation Plus ofrece alternativas para disfrutar Halloween frente a la pantalla.

Halloween gamer: siete juegos de terror para disfrutar en PlayStation Plus

La llegada de Halloween es una oportunidad para explorar historias oscuras, enfrentar enemigos aterradores y tomar decisiones que pueden cambiar el destino de los protagonistas. Para la temporada, PlayStation Plus recomienda siete videojuegos de terror disponibles en su catálogo, con experiencias que combinan acción, suspenso y supervivencia.

Entre las opciones se encuentra Days Gone Remastered, que propone sobrevivir en un mundo devastado por una pandemia, enfrentando hordas de criaturas conocidas como Freakers y recorriendo escenarios peligrosos a bordo de una motocicleta. Por su parte, Resident Evil Village retoma la historia de Ethan Winters y lo enfrenta a una nueva pesadilla después de los acontecimientos de la séptima entrega.

Los seguidores del terror psicológico pueden elegir Silent Hill 2, remake del clásico de 2001, en el que James Sunderland regresa a un pueblo desolado en busca de su esposa fallecida. Otra alternativa es The Evil Within 2, donde el detective Sebastián Castellanos debe internarse en un mundo plagado de criaturas grotescas para intentar rescatar a su hija.

La selección también incluye Until Dawn, una historia de ocho amigos atrapados en un refugio de montaña, cuyas decisiones determinan quién sobrevive; Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition, con desafíos protagonizados por los animatrónicos de la franquicia; y The Exit 8, una experiencia de observación en la que detectar anomalías resulta clave para escapar de un pasaje subterráneo.

Además, PlayStation anticipó que Until Dawn 2 llegará el 28 de enero de 2027. Para acceder a estos títulos se requiere una suscripción a PlayStation Plus Extra o Premium.