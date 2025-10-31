Recetas de Halloween: 3 ideas fáciles, rápidas y «terroríficas» para hacer con chicos

La celebración de Halloween gana cada vez más espacio en Argentina, y la comida temática se vuelve protagonista. Para disfrutar de una «Noche de Brujas» en casa, no es necesario ser un chef pastelero ni complicarse con preparaciones largas. La clave está en la creatividad y en el uso de ingredientes simples que todos tenemos.

El objetivo es crear platos visualmente impactantes que diviertan a los más chicos, sin invertir demasiado tiempo. Aquí te presentamos tres recetas fundamentales para Halloween: una salada clásica, una dulce sin horno y una opción saludable, todas basadas en ideas populares y fáciles de replicar.

Tres recetas fáciles para Halloween en familia: ¡tomá nota del paso a paso!

El clásico salado: momias de salchicha para Halloween.

Esta es la receta salada más buscada para Halloween por su simpleza y gran efecto visual. Es ideal como snack o plato principal para los niños.

Momias de salchicha para Halloween.–

Ingredientes:

Salchichas (tipo Viena)

1 tapa de masa para tarta (idealmente de hojaldre, que se compra en cualquier supermercado)

Para los «ojos»: Mostaza, kétchup o clavos de olor.

Preparación:

Cortar las «vendas»: estirar la masa de tarta y cortarla en tiras finas, de aproximadamente medio centímetro de ancho.

estirar la masa de tarta y cortarla en tiras finas, de aproximadamente medio centímetro de ancho. Envolver las momias: tomar cada salchicha (pueden usarse enteras o cortadas por la mitad) y envolverlas con las tiras de masa de forma irregular, como si fueran vendas. Dejar un pequeño espacio libre en uno de los extremos para los «ojos».

tomar cada salchicha (pueden usarse enteras o cortadas por la mitad) y envolverlas con las tiras de masa de forma irregular, como si fueran vendas. Dejar un pequeño espacio libre en uno de los extremos para los «ojos». Hornear: colocar las momias en una asadera enmantecada o con papel manteca. Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 15-20 minutos, o hasta que la masa esté dorada y cocida.

colocar las momias en una asadera enmantecada o con papel manteca. Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 15-20 minutos, o hasta que la masa esté dorada y cocida. Dar vida: una vez fuera del horno, usar la punta de un escarbadientes (palillo) para dibujar dos puntos con mostaza o kétchup en el espacio reservado, simulando los ojos.

El postre sin horno: arañas de galletitas para Halloween

Esta es la solución más rápida para una mesa dulce temática de Halloween. Es una receta de ensamblaje que no requiere cocción y es perfecta para que los niños ayuden.

Arañas de galletitas para Halloween.–

Ingredientes:

Galletitas tipo «Oreo» (o cualquier galletita redonda con relleno)

Palitos salados (tipo pretzels) o tiras finas de regaliz (orozuz).

Para los «ojos»: Chips de chocolate, confites pequeños o un punto de dulce de leche.

Preparación:

Preparar las patas: romper los palitos salados por la mitad. Se necesitarán 8 mitades (las «patas») por cada galletita.

romper los palitos salados por la mitad. Se necesitarán 8 mitades (las «patas») por cada galletita. Armar la araña: abrir con cuidado la galletita rellena. Clavar las 8 «patas» en el relleno (cuatro de cada lado).

abrir con cuidado la galletita rellena. Clavar las 8 «patas» en el relleno (cuatro de cada lado). Cerrar y decorar:volver a colocar la tapa de la galletita, presionando suavemente. Para pegar los «ojos», usar una gota de dulce de leche o chocolate derretido como «pegamento» y colocar encima los chips de chocolate o confites.

La opción saludable: fantasmas de banana

Para equilibrar la ingesta de azúcar, esta opción frutal es la más elegida para Halloween. Es instantánea, nutritiva y visualmente muy divertida.

Fantasmas de banana para Halloween.-

Ingredientes:

Bananas

Chips de chocolate (o pasas de uva pequeñas)

Preparación:

Cortar la base: pelar las bananas y cortarlas por la mitad (a lo ancho, no a lo largo).

pelar las bananas y cortarlas por la mitad (a lo ancho, no a lo largo). Crear el fantasma: parar cada mitad de banana sobre un plato (la parte cortada es la base).

parar cada mitad de banana sobre un plato (la parte cortada es la base). Decorar: incrustar dos chips de chocolate pequeños a modo de «ojos» en la parte superior. Para la «boca» (opcional), se puede usar un chip de chocolate más grande o una pasa de uva.

incrustar dos chips de chocolate pequeños a modo de «ojos» en la parte superior. Para la «boca» (opcional), se puede usar un chip de chocolate más grande o una pasa de uva. Bonus: con esta misma lógica saludable, se pueden pelar mandarinas y colocarles un pequeño trozo de apio en el centro para simular calabazas.

Estas opciones demuestran que no se necesita invertir mucho tiempo ni ingredientes costosos para crear una mesa de Halloween temática. La clave es la simpleza y la creatividad.