Horóscopo chino: cuáles son los dos signos que darán un salto en octubre de 2026, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru renovó sus predicciones para octubre, advirtiendo que los astros marcarán el rumbo de los animales del zodíaco chino durante este nuevo período energético.

La astróloga señaló que serán semanas de gran exigencia y definiciones firmes; mientras algunos signos tendrán que cerrar ciclos, otros encontrarán el contexto propicio para reorganizarse y avanzar hacia metas inéditas. La recomendación general para este mes es evitar los impulsos y no intentar forzar el ritmo natural de las cosas.

Los signos que darán un salto en octubre de 2026

Según Ludovica Squirru, entre los animales que atravesarán un período de avances y transformaciones se destacan el Búfalo y la Cabra.

Búfalo: estabilidad y decisiones estratégicas

Trabajo y finanzas: Conviene cuidar la comunicación. Hablar sin filtros o mantener una postura rígida podría generar roces con compañeros o superiores.

Conviene cuidar la comunicación. Hablar sin filtros o mantener una postura rígida podría generar roces con compañeros o superiores. Amor: La paciencia y la colaboración serán claves para evitar discusiones desgastantes. Su perfil protector también lo posicionará como un sostén clave para su entorno en momentos de tensión.

La paciencia y la colaboración serán claves para evitar discusiones desgastantes. Su perfil protector también lo posicionará como un sostén clave para su entorno en momentos de tensión. Salud: La astróloga advierte sobre el estrés y la presión arterial, especialmente en los nativos de mayor edad.

Cabra: reorganización y alivio emocional