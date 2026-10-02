Ritual de abundancia: qué poner en un frasco para atraer prosperidad y buena energía al hogar

Arroz, canela, laurel y unas monedas son los protagonistas de un sencillo ritual inspirado en creencias asociadas al Feng Shui. Dónde colocar el frasco y cómo prepararlo para comenzar octubre con intención de prosperidad.

Con la llegada de un nuevo mes, muchas personas aprovechan para ordenar la casa, renovar energías y realizar pequeños rituales vinculados con la abundancia. Entre ellos aparece una práctica sencilla que combina algunos elementos tradicionalmente asociados con la prosperidad.

La propuesta consiste en preparar un frasco de la abundancia y ubicarlo en un sector determinado de la casa. Más que prometer resultados concretos, este tipo de rituales funcionan como una práctica simbólica para poner el foco en nuevos objetivos, el ahorro y el bienestar.

Ritual de abundancia: qué necesitás

Para hacerlo se necesitan pocos elementos:

Un frasco de vidrio limpio y seco.

Un puñado de arroz.

Una rama de canela o una cucharadita de canela.

Tres hojas de laurel.

Tres monedas.

Un pequeño papel y una lapicera.

El arroz suele relacionarse simbólicamente con la abundancia y el alimento; la canela, con la prosperidad y el movimiento de la energía; mientras que el laurel se vincula desde hace siglos con el éxito y los buenos deseos.

Cómo hacer el ritual de abundancia, paso a paso

Primero, colocá el arroz hasta cubrir aproximadamente un tercio del frasco. Después agregá las tres monedas, la canela y las hojas de laurel.

En un pequeño papel escribí una intención concreta para este nuevo período. Puede estar relacionada con mejorar la organización económica, encontrar nuevas oportunidades laborales, ahorrar o concretar un proyecto pendiente.

Doblá el papel hacia vos y colocalo dentro del recipiente. Cerrá el frasco y sostenelo unos segundos mientras visualizás aquello que querés conseguir.

Dónde colocar el frasco según el Feng Shui

Una de las escuelas modernas más difundidas del Feng Shui utiliza el mapa Bagua para dividir simbólicamente los ambientes en diferentes áreas de la vida. Dentro de esa interpretación, la zona vinculada con la prosperidad suele asociarse con el sector sudeste.

Por eso, el frasco puede colocarse en ese sector del living, escritorio o espacio de trabajo. Otra alternativa es dejarlo cerca del lugar donde administrás las cuentas o desarrollás tus proyectos, siempre procurando que el espacio esté limpio y ordenado.

Conviene evitar lugares descuidados, húmedos o escondidos entre objetos acumulados. Dentro del Feng Shui, el orden y la circulación son considerados fundamentales para favorecer una sensación de renovación.

Un detalle importante para acompañar el ritual

El ritual puede completarse con una acción concreta: ordenar la billetera, revisar gastos, separar una pequeña cantidad para ahorrar o anotar un objetivo económico para octubre.

De esta manera, el gesto simbólico queda acompañado por una decisión práctica. Porque más allá de las creencias vinculadas con el Feng Shui, la abundancia también puede empezar con pequeños cambios en la manera de organizar los recursos y proyectar lo que viene.