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Horóscopo

Tarot para la semana: elegí una de estas 3 cartas y descubrí qué mensaje tiene para vos

El Sol, La Rueda de la Fortuna o La Estrella. Elegí intuitivamente una de las tres cartas del tarot y conocé su mensaje para el amor, el trabajo, el dinero y las decisiones de la semana.

Redacción

Por Redacción

El tarot propone un juego de intuición para anticipar la energía de los próximos días. Elegí entre El Sol, La Rueda de la Fortuna y La Estrella y descubrí qué mensaje tiene la carta para vos en el amor, el trabajo y las decisiones que se vienen.

Antes de seguir leyendo, la propuesta es sencilla: cerrá los ojos durante unos segundos, pensá en la semana que comienza y elegí una de estas tres cartas sin analizar demasiado la decisión.

☀️ Carta 1: El Sol
🎡 Carta 2: La Rueda de la Fortuna
Carta 3: La Estrella

¿Ya elegiste? Entonces buscá tu carta y descubrí su mensaje.

Si elegiste El Sol: algo empieza a aclararse

El Sol es una de las cartas más positivas de los Arcanos Mayores. Está asociada con la claridad, la vitalidad, la confianza y aquellas situaciones que finalmente pueden mostrarse tal como son.

Si fue tu elección, el mensaje para esta semana es dejar de darle tantas vueltas a una situación que probablemente sea más sencilla de lo que parece.

Puede llegar una conversación, una respuesta o una pequeña señal que permita comprender algo que hasta ahora generaba dudas.

En el amor: es momento de hablar con claridad. Para quienes están en pareja, puede ser una semana de mayor conexión. Si estás sola o solo, una persona puede demostrar sus intenciones con más claridad.

En el trabajo y el dinero: una idea empieza a tomar forma. El Sol invita a mostrar lo que sabés hacer y no esconder tus capacidades por inseguridad.

Consejo de la carta: confiá más en lo evidente. No todo tiene un significado oculto.

Si elegiste La Rueda de la Fortuna: preparate para un cambio

La Rueda de la Fortuna representa movimiento, ciclos y situaciones que comienzan a modificarse.

Su aparición no significa necesariamente un cambio enorme. A veces se manifiesta a través de una llamada inesperada, una propuesta, una coincidencia o una modificación de planes que termina abriendo una posibilidad diferente.

Si elegiste esta carta, la semana puede pedirte flexibilidad.

En el amor: una relación puede entrar en una nueva etapa. También pueden reaparecer conversaciones o personas que parecían haber quedado atrás. La clave estará en decidir si vale la pena volver a abrir esa puerta.

En el trabajo y el dinero: pueden aparecer novedades que obliguen a reorganizarse. Antes de rechazarlas por alterar tus planes, conviene observar qué oportunidad esconden.

Consejo de la carta: no intentes controlar cada detalle. Algunas oportunidades llegan de una manera distinta a la imaginada.

Si elegiste La Estrella: volvés a creer en algo que parecía perdido

La Estrella habla de esperanza, renovación y recuperación de la confianza después de una etapa de desgaste.

Si la elegiste, su mensaje para los próximos días es volver a mirar hacia adelante.

Algo que parecía detenido puede empezar lentamente a acomodarse. No necesariamente habrá resultados inmediatos, pero sí pequeñas señales que indiquen que el camino comienza a despejarse.

En el amor: la carta invita a bajar las defensas y expresar lo que realmente se siente. También puede representar una etapa de sanación después de una decepción.

En el trabajo y el dinero: es una buena semana para retomar un proyecto, presentar una idea o recuperar un objetivo que había quedado postergado.

Consejo de la carta: no abandones un deseo solamente porque todavía no viste resultados.

El mensaje que comparten las tres cartas

Aunque cada elección tiene una interpretación diferente, El Sol, La Rueda de la Fortuna y La Estrella comparten una energía de avance.

El Sol propone claridad; la Rueda, movimiento; y La Estrella, renovación.

Por eso, el mensaje general para la semana que comienza es prestar atención a aquello que empieza a cambiar, incluso cuando al principio parezca un detalle menor.

Como ocurre con todas las lecturas de tarot, estas interpretaciones pertenecen al terreno simbólico y espiritual y no constituyen predicciones comprobables ni certezas sobre acontecimientos futuros.


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El tarot propone un juego de intuición para anticipar la energía de los próximos días. Elegí entre El Sol, La Rueda de la Fortuna y La Estrella y descubrí qué mensaje tiene la carta para vos en el amor, el trabajo y las decisiones que se vienen.

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