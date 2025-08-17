Horóscopo de hoy domingo 17 de agosto, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Encontrarás en ti la fuerza necesaria para luchar en contra de la corriente del destino y forjar tu propio porvenir. Amor: Te sentirás completamente conectado a tu pareja en el día de hoy. Vivirán horas de pasión y romanticismo. Riqueza: Lograrás solucionar un verdadero problema en tu ambiente laboral durante el día de hoy. No temas mostrar de lo que eres capaz. Bienestar: No hay obstáculo que no puedas sortear si mantienes tu mente en total serenidad. Esto te permitirá vislumbrar las oportunidades que se presenten.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Demostrarás haber aprendido a lidiar con las negativas y los rechazos en lo que a las conquistas se refiere. No te desanimes. Amor: No dejes que un arranque de furia y frustración acaben con tanto tiempo dedicado a cultivar la relación con tu pareja. Riqueza: Entrarás en un periodo de completa distracción, haciendo imposible que alcances tu ritmo laboral acostumbrado. Bienestar: La capacidad de pedir ayuda en el momento adecuado te será de mucha utilidad. No dejes que la vergüenza o el miedo te coarten.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No caigas en la rutina diaria de discusiones innecesarias en el lecho familiar. Contarás con todo lo necesario para cambiar hoy. Amor: Sentirás que el día de hoy se presenta positivo para las conquistas. Tu atractivo irá creciendo a medida que se pasen las horas. Riqueza: Probarás ser de esas personas que tropiezan más de una vez con la misma piedra. Horas de tensión vivirás hoy. Bienestar: Existen ocasiones en la vida en la que cuestionamos cada uno de nuestros principios, buscando un motivo para el desenlace de eventos. No desesperes.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tendrás la oportunidad de compartir un momento de cercanía con tus seres queridos en la jornada. Dedícaselos con gusto. Amor: No permitas que una confusión se convierta en un escándalo. Mantén el aplomo y aclara las cosas con tu pareja. Riqueza: No puedes esperar ser el mejor en cada actividad que desarrolles. Aprende a ser un poco menos estricto contigo mismo. Bienestar: No puedes tener respuesta a cada pregunta que la vida ponga en tu corazón. Existen ocasiones en las que debes reaccionar por instinto.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No busques discusiones el día de hoy. Tu humor está peor que nunca y puede que termines a las trompadas con alguien. Amor: Dale a tu pareja un poco de libertad. Te recrimina porque siente que lo asfixias y tiene razón. No seas posesivo. Riqueza: No seas tan terco y escucha los consejos de los que saben. Pero si quieres darte la cabeza contra la pared, sigue tu instinto. Bienestar: Tienes todas las herramientas para lograr lo que te propongas. No le cedas tu poder a nadie, sé tú mismo y cómete el mundo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Solamente recibirás de la vida en la proporción en la que le entregues. No podrás alcanzar tus metas sin tomar riesgos. Amor: Jornada clave para sacar a la luz ciertos temas de conversación que se han estado evitando en la pareja. Aprovéchala. Riqueza: El destino jugará a tu favor en la jornada de hoy. Esto puede significar un importante empujón para tu carrera en ascenso. Bienestar: Aprovecha el fin de semana para meditar las decisiones que tomaste en los días pasados. Recapitula y realiza las autocríticas necesarias.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: La tentación de caer en ciertas conductas que afectarán negativamente la pareja aparecerán en el horizonte. Cuidado. Amor: La intensa rutina de los dos miembros de la pareja ha llevado al amor a un segundo plano. Retoma las riendas de la relación. Riqueza: Deberás pasar por discusiones con pares laborales para poder demostrar que estas en lo correcto en ciertas cuestiones. Bienestar: No existe rastro alguno de debilidad en la demostración de las emociones o sentimientos. No temas expresarlos de manera libre y suelta.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Llegarás a la conclusión de que eres parte de una sociedad sin valores ni interés por el prójimo. Intenta cambiar. Amor: Conseguirás el día de hoy concretar esa salida que planeaste hace tanto tiempo con tu pareja. Disfruta a pleno del momento. Riqueza: Deja de postergar la resolución de ciertas obligaciones que tienes pendientes. El tiempo solo agravará las cosas. Bienestar: Que las malas experiencias que debas atravesar en la vida no limiten tu capacidad de desenvolverte en ella. Aprende de tus errores y continua.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: No podrás dejar pasar ciertas acciones por parte de vecinos molestos que no tienen respeto alguno por tu espacio. Amor: La incomprensión será mutua en la pareja el día de hoy. Mantén la distancia para evitar llevar las cosas a mayores. Riqueza: La relación con tus superiores sufrirá otro duro golpe en la jornada de hoy. Intenta minimizar las consecuencias. Bienestar: No dejes que el orgullo cierre las puertas del crecimiento espiritual para ti. Abre tu mente a la opinión de las personas que te rodean.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Te descubrirás renuente a realizar ciertos cambios, que sabes son necesarios, en tus conductas de vida. Analiza tus prioridades. Amor: No tendrás un buen día a nivel sentimental en la jornada de hoy. Prepárate para enfrentarte a dificultades espontáneas. Riqueza: No puedes abarcar cada actividad o responsabilidad que pase frente a ti. Debes ser más cuidadoso a la hora de tomar obligaciones. Bienestar: No permitas que el cansancio extremo y el agotamiento terminen con tu concentración y responsabilidad. Mantente estoico hasta el final.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Las tensiones creadas por las obligaciones se disiparán gracias a una buena noticia que llegará desde lejos. Sorpresa en puerta. Amor: Los logros que tienes en el trabajo no se comparan con la felicidad que vives en el plano amoroso. Disfruta el momento. Riqueza: En los negocios, no te dejes guiar por conceptos pasados de moda. Rodéate de gente joven, que aporte una mirada nueva. Bienestar: Si tu intuición te indica que no debes hacer tal o cual cosa, hazle caso. De esta manera lograrás evitar pasar un mal rato, cuídate.