Murió un hombre tras chocar contra una casa en Chubut: hay un herido, qué se sabe
La víctima fatal tenía 51 años y era proveniente de Dolavon, Chubut. La policía local investiga si el vehículo tuvo algún desperfecto mecánico o si se trató de un error humano.
Un hombre de 51 años murió luego de protagonizar un vuelco sobre la Ruta 25, entre Paso de Indios y Los Altares, Chubut. La unidad transportaba vacas desde la localidad de Dolavon.
El hecho transcurrió cerca de las 11 de la mañana. Según las primeras informaciones, el conductor perdió el control del camión e ingresó al campo privado. Algunos metros más adelante volcó e impactó contra una vivienda.
La Policía llegó al lugar algunos minutos después del choque y confirmó la muerte del conductor del vehículo. Además, se constató la presencia de una persona herida.
Rápidamente se solicitó una ambulancia para traslado y se descartó otros posibles ocupantes de la casa.
El chofer vivía de Dolavon, Chubut. Las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con la posible causa del accidente.
Una de las hipótesis fue una posible descompensación del chofer en plena ruta, lo que pudo provocar la pérdida de control y posterior vuelvo. No se descarta la teoría de una falla mecánica.
Choque en Chubut: cuál es el estado de salud de la persona herida
Dentro del domicilio se encontraba un hombre mayor, quién sufrió heridas graves tras el impacto del camión. Poco después fue trasladado en ambulancia al hospital de Trelew donde confirmaron que si estado de salud es delicado.
Producto del impacto, la vivienda recibió severos daños en su estructura. Producto de la poca cobertura y señal de teléfono, se espera un nuevo parte oficial para las próximas horas.
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