Horóscopo de hoy domingo 31 de agosto, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Sentirás los efectos de una realidad competitiva y dura durante la jornada de hoy. No permitas que esto te deprima. Amor: Todo irá sobre ruedas el día de hoy. Lograrás grandes avances en la relación que te darán coraje para ir por más. Disfrútalo. Riqueza: Lograrás grandes avances en el inicio de nuevos proyectos de independencia económica. No dejes ningún cabo suelto. Bienestar: Haz de tu hogar tu santuario de paz lejos del bullicio frenético de las continuas tensiones laborales que te enloquecen durante el día.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Las aparentes frustraciones que has sentido respecto de tus metas profesionales, no aumentarán. Solamente cambia el enfoque sobre ellas. Amor: Transmite lo que sientes sin palabras. La relación amorosa resurge de lo más íntimo con nuevos bríos pasionales. Riqueza: Etapa muy fructífera si te dedicas a las ventas, el comercio, la docencia, las tareas intelectuales o si eres estudiante. Bienestar: En momentos de penuria no subestimes la ayuda de la gente más cercana. A veces no se ven todos los días, pero los sentimientos son puros y generosos.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Actividades vinculadas a clubes y organizaciones sociales podrán aportarte un empuje en lo afectivo. Te sorprenderás de tu capacidad de ayuda al prójimo. Amor: Estás demasiado ocupado como para dejarte llevar por el ensueño, aunque en breve Cupido hará blanco en tu enamoradizo corazón. Riqueza: Hay una oportunidad en las finanzas. Tienes que estar atento a ella y asegurarte de que no la dejarás pasar. Bienestar: Aumento de tu energía vital. Te favorecerá el despliegue de actividad física y recreativa, juegos y hobbies.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Confiar en ti es fácil porque tu corrección y honestidad dan seguridad. Sigue este camino y tendrás éxito en todos los aspectos. Amor: Hay una carta o llamada telefónica de un enamorado del pasado que te despertará sentimientos en tu fuero interno. Riqueza: Los asuntos financieros te ocasionarán preocupación, pero la solución quizá la tengas más cerca de lo que imaginas. Bienestar: Hablar por hablar, opinar por opinar, o utilizar la franqueza que te caracteriza, pueden ocasionarte serios conflictos laborales. Sé astuto.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Día especial para todo tipo de aprendizaje y desarrollo personal. Contarás con una concentración envidiable. Aprovéchala. Amor: Hoy tendrás que elegir ente tu ego y el amor de tu pareja. No dudes en buscar redimirte por tus errores pasados. Riqueza: Buscarás ambientar mejor tu lugar de trabajo. Procura hacerlo más acogedor, recuerda que es tu segundo hogar. Bienestar: Debes dejar de lado los rencores hacia personas de tu pasado. Déjalo detrás y avanza hacia un futuro libre de individuos indeseables.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Hoy lograrás romper con dependencias que frenaban tu desarrollo emocional. Esto traerá grandes cosas a tu vida. Amor: Si quieres que la relación funcione debes aprender a expresar tus sentimientos de forma clara y directa. Riqueza: No tendrás éxito distribuyendo la carga laboral entre tus pares y tendrás que encargarte personalmente de resolverlo todo. Bienestar: La motivación para realizar hacendosamente tus obligaciones proviene exclusivamente de la disciplina que tengas. De esto depende tu futuro.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Aquellos solteros aprovechen para iniciar encuentros amorosos. También habrá revelaciones en lo laboral el día de hoy. Amor: Encontrarás confort en las palabras de aliento y tranquilidad de tu pareja. Lograrás calmar un poco tus ansiedades. Riqueza: Estarás con tu vitalidad al máximo, lo que te ayudará a enfrentar los problemas económicos del día. Bienestar: No dejes que los sinsabores de la vida te quiten la voluntad de vivir. Los aspectos negativos representan nuestra fuente de aprendizaje.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Es un buen día para dedicárselo a tu look y renovar tu vestuario que, más que un capricho, se está convirtiendo en una necesidad. Amor: Tu energía vital y sexual se encontrarán en óptimas condiciones. Pero ten cuidado y evita los excesos. Riqueza: Un día tranquilo, trabajo no faltará y remuneración tampoco. Es posible que te atrasen un pago pero lo vas a poder cobrar. Bienestar: El estudio de lo oculto te abrirá amplios canales de conocimiento adicional, los mismos que podrás aplicar en tus actividades profesionales con éxito.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Hoy deberás demostrar grandeza en las decisiones que tomes en la pareja. Aférrate a tus principios en tu ambiente laboral. Amor: Válete de cada medio que tengas para convencer a tu pareja de que perdone tus últimos errores. Aprende de ellos. Riqueza: Se te presentarán todo tipo de problemas durante el camino al trabajo del día de hoy. Mejorará hacia el mediodía. Bienestar: Para poder construir un futuro mejor es necesario empezar desde ahora. Todo cambio profundo requiere de un largo tiempo para llevarse a cabo.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: La gente que te rodea puede mostrarse reacia a las novedades. Deberás impulsar tú todos los cambios si quieres que todo mejore. Amor: Debes aprender a ser prudente y paciente. Ahora es el momento para hacer planes a largo plazo en el amor. Riqueza: Confórmate con lo que ganas y piensa que hay mucha gente peor que tú. No es momento para pedir aumentos y exigir por las malas. Bienestar: Antes de tomar alguna medicina debes recordar que hay infusiones naturales y terapias de relajación que son realmente efectivas.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tendrás unos días en que te costará mucho sentarte a estudiar y concentrarte. Tienes muchas cosas en la cabeza. Amor: Existe una unión muy fuerte con tu pareja. No te angusties por discusiones menores, ustedes pueden aguantar pequeñas diferencias. Riqueza: Las discusiones y la violencia no te traerán nada bueno. Debes concentrar energías en lo que haces o será un día de errores. Bienestar: No dudes en hacer las consultas pertinentes sobre ese malestar en la espalda que tienes. Solamente las pequeñas molestias son pasajeras.