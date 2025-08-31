Horóscopo de hoy domingo 31 de agosto, predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 31 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Sentirás los efectos de una realidad competitiva y dura durante la jornada de hoy. No permitas que esto te deprima.
Amor: Todo irá sobre ruedas el día de hoy. Lograrás grandes avances en la relación que te darán coraje para ir por más. Disfrútalo.
Riqueza: Lograrás grandes avances en el inicio de nuevos proyectos de independencia económica. No dejes ningún cabo suelto.
Bienestar: Haz de tu hogar tu santuario de paz lejos del bullicio frenético de las continuas tensiones laborales que te enloquecen durante el día.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Las aparentes frustraciones que has sentido respecto de tus metas profesionales, no aumentarán. Solamente cambia el enfoque sobre ellas.
Amor: Transmite lo que sientes sin palabras. La relación amorosa resurge de lo más íntimo con nuevos bríos pasionales.
Riqueza: Etapa muy fructífera si te dedicas a las ventas, el comercio, la docencia, las tareas intelectuales o si eres estudiante.
Bienestar: En momentos de penuria no subestimes la ayuda de la gente más cercana. A veces no se ven todos los días, pero los sentimientos son puros y generosos.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Actividades vinculadas a clubes y organizaciones sociales podrán aportarte un empuje en lo afectivo. Te sorprenderás de tu capacidad de ayuda al prójimo.
Amor: Estás demasiado ocupado como para dejarte llevar por el ensueño, aunque en breve Cupido hará blanco en tu enamoradizo corazón.
Riqueza: Hay una oportunidad en las finanzas. Tienes que estar atento a ella y asegurarte de que no la dejarás pasar.
Bienestar: Aumento de tu energía vital. Te favorecerá el despliegue de actividad física y recreativa, juegos y hobbies.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Confiar en ti es fácil porque tu corrección y honestidad dan seguridad. Sigue este camino y tendrás éxito en todos los aspectos.
Amor: Hay una carta o llamada telefónica de un enamorado del pasado que te despertará sentimientos en tu fuero interno.
Riqueza: Los asuntos financieros te ocasionarán preocupación, pero la solución quizá la tengas más cerca de lo que imaginas.
Bienestar: Hablar por hablar, opinar por opinar, o utilizar la franqueza que te caracteriza, pueden ocasionarte serios conflictos laborales. Sé astuto.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Día especial para todo tipo de aprendizaje y desarrollo personal. Contarás con una concentración envidiable. Aprovéchala.
Amor: Hoy tendrás que elegir ente tu ego y el amor de tu pareja. No dudes en buscar redimirte por tus errores pasados.
Riqueza: Buscarás ambientar mejor tu lugar de trabajo. Procura hacerlo más acogedor, recuerda que es tu segundo hogar.
Bienestar: Debes dejar de lado los rencores hacia personas de tu pasado. Déjalo detrás y avanza hacia un futuro libre de individuos indeseables.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Hoy lograrás romper con dependencias que frenaban tu desarrollo emocional. Esto traerá grandes cosas a tu vida.
Amor: Si quieres que la relación funcione debes aprender a expresar tus sentimientos de forma clara y directa.
Riqueza: No tendrás éxito distribuyendo la carga laboral entre tus pares y tendrás que encargarte personalmente de resolverlo todo.
Bienestar: La motivación para realizar hacendosamente tus obligaciones proviene exclusivamente de la disciplina que tengas. De esto depende tu futuro.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Aquellos solteros aprovechen para iniciar encuentros amorosos. También habrá revelaciones en lo laboral el día de hoy.
Amor: Encontrarás confort en las palabras de aliento y tranquilidad de tu pareja. Lograrás calmar un poco tus ansiedades.
Riqueza: Estarás con tu vitalidad al máximo, lo que te ayudará a enfrentar los problemas económicos del día.
Bienestar: No dejes que los sinsabores de la vida te quiten la voluntad de vivir. Los aspectos negativos representan nuestra fuente de aprendizaje.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Es un buen día para dedicárselo a tu look y renovar tu vestuario que, más que un capricho, se está convirtiendo en una necesidad.
Amor: Tu energía vital y sexual se encontrarán en óptimas condiciones. Pero ten cuidado y evita los excesos.
Riqueza: Un día tranquilo, trabajo no faltará y remuneración tampoco. Es posible que te atrasen un pago pero lo vas a poder cobrar.
Bienestar: El estudio de lo oculto te abrirá amplios canales de conocimiento adicional, los mismos que podrás aplicar en tus actividades profesionales con éxito.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Hoy deberás demostrar grandeza en las decisiones que tomes en la pareja. Aférrate a tus principios en tu ambiente laboral.
Amor: Válete de cada medio que tengas para convencer a tu pareja de que perdone tus últimos errores. Aprende de ellos.
Riqueza: Se te presentarán todo tipo de problemas durante el camino al trabajo del día de hoy. Mejorará hacia el mediodía.
Bienestar: Para poder construir un futuro mejor es necesario empezar desde ahora. Todo cambio profundo requiere de un largo tiempo para llevarse a cabo.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: La gente que te rodea puede mostrarse reacia a las novedades. Deberás impulsar tú todos los cambios si quieres que todo mejore.
Amor: Debes aprender a ser prudente y paciente. Ahora es el momento para hacer planes a largo plazo en el amor.
Riqueza: Confórmate con lo que ganas y piensa que hay mucha gente peor que tú. No es momento para pedir aumentos y exigir por las malas.
Bienestar: Antes de tomar alguna medicina debes recordar que hay infusiones naturales y terapias de relajación que son realmente efectivas.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Tendrás unos días en que te costará mucho sentarte a estudiar y concentrarte. Tienes muchas cosas en la cabeza.
Amor: Existe una unión muy fuerte con tu pareja. No te angusties por discusiones menores, ustedes pueden aguantar pequeñas diferencias.
Riqueza: Las discusiones y la violencia no te traerán nada bueno. Debes concentrar energías en lo que haces o será un día de errores.
Bienestar: No dudes en hacer las consultas pertinentes sobre ese malestar en la espalda que tienes. Solamente las pequeñas molestias son pasajeras.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: La capacidad de destacarse llevará al éxito a los más reflexivos. A los demás se les presentarán momentos difíciles.
Amor: En general, será un día de pocos movimientos. No obstante, podrías tropezar con la agresividad de tu pareja, mejor esquívala.
Riqueza: Ten cuidado con cualquier asunto legal o firma de contratos, porque no será un buen momento para ello.
Bienestar: Pequeños dolores articulares te hacen pensar que los años no pasan sin sentido y que tienes algo de reuma. Momento de hacer ejercicio.
