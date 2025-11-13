Horóscopo de hoy jueves 13 de noviembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Te atreverás a realizar una locura que te saldrá redonda. Pero que no se te haga costumbre porque no siempre será así. Amor: Deberás llevar a cabo ciertas elecciones que tienen que ver con la pareja. No des más vueltas, habla de frente. Riqueza: Se te reconocerá por tus capacidades y no por tus ideas, así que ponte a trabajar si quieres hacer carrera. Bienestar: Tanta atención en determinados aspectos de tu vida, no te dejará ver el conjunto. Ten una mirada general y no recortada.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: El día de hoy llegará un desconocido que traerá buenas noticias. Prepárate porque tu vida dará un giro inesperado. Amor: Tendrás que luchar contra la tristeza del abandono del ser querido. Para poder volver a empezar, primero tienes que dejarte caer. Riqueza: Te has equivocado tanto. Ahora estás pagando esas consecuencias al borde de la pobreza. Cumple con los compromisos. Bienestar: Contarás en estos días con la energía para dar salida a esos temas que están atascados en el baúl de los recuerdos.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tu entorno familiar te apoyará mucho en este momento en las decisiones que tomes y te sentirás seguro para realizar cambios. Amor: Disfrutarás en grande de tus relaciones afectivas y amorosas, es una etapa muy prometedora en cuanto al amor se refiere. Riqueza: Todavía tienes que vencer ciertos obstáculos en el trabajo. Cuida tus pertenencias de cerca porque estás propenso a pérdidas. Bienestar: Los demás pueden recriminarte tu excesiva frialdad. Necesitas ayuda para aprender a darle salida a todas las emociones que guardas en tu interior.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Una gran sorpresa. Un amigo comprará billetes para un espectáculo que hace mucho tiempo deseabas ver. Amor: Hay nube oscura en tu mundo sentimental. Busca innovarte y mejora la calidad de tus relaciones. Riqueza: No te muestres hermético con tu pareja o tu familia respecto a tus problemas y preocupaciones económicas. Sé sincero. Bienestar: Podrías aprovechar parte del día para la lectura o para hacer deportes. Una meditación será igualmente positiva.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Estarás frustrado durante todo el día por no encontrar inspiración. A este inconveniente se sumarán tensiones hogareñas. Amor: Puedes darte el lujo de disfrutar del amor porque te lo has ganado. Tu constancia y naturalidad te han dado lo que hoy tienes. Riqueza: Habilidad para tener una perspectiva amplia y para realizar el trabajo eficazmente son claves para progresar económicamente. Bienestar: Es bueno ser piadoso con quienes son más débiles. Demuestra lo que eres capaz de dar sin que se abusen de tu generosidad.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Las tensiones que imperarán durante la mañana, desaparecerán por la noche porque estarás en buena compañía. Amor: Las pasiones procuran imponerse y dominarte, pero trata de controlar tus impulsos para no hacer sufrir a tu pareja. Riqueza: Los compañeros de trabajo te pueden ayudar mucho más de lo que tú crees a solucionar ese problema económico que te aqueja. Bienestar: Deberás superar algunas pruebas con tus amigos ya que una persona intentará separarte de ellos. Demuestra que el vínculo es indestructible.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: En la medida que apliques todo tu empeño, lograrás revertir tu dolencia, sigue los consejos de tu médico. Cuídate de resfríos. Amor: Tendrás una intimidad equilibrada y armónica que te permitirá alcanzar un óptimo status en tu relación, que continuará serena. Riqueza: Lo que consigas será el resultado del esfuerzo, pues la fortuna no se presentará por un golpe de suerte. Ten paciencia. Bienestar: Tu moral y bienestar general mejorarán si pones mayor atención a tu apariencia personal, empieza a vestir para triunfar y a cuidar tu imagen.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Pasarás un momento de desconsuelo debido a una toma de posición demasiado fuerte de tu pareja. Pide consejos a tus amigos. Amor: Aún en las reuniones por video llamadas seguirás siendo el centro de atención, pues brillarás y se notará la simpatía que emana de ti. Riqueza: Tus proyectos avanzarán a paso lento pero firme. No intentes apresurar los ritmos de las cosas porque arruinarás todo. Bienestar: Presta más atención a tu alimentación. Evita los excesos en bebidas y comidas. También sería bueno que hagas actividad física.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Durante todo este día contarás con una gran inspiración y creatividad que te permitirá aportar nuevas ideas a tus proyectos. Amor: Trata de escuchar lo que tu pareja tiene para decirte. Es consciente de sus errores y viene en son de paz, escúchala. Riqueza: Aprovecha este día para negociar tu contrato, puesto que en este momento tienes una gran capacidad de diálogo. Bienestar: Los consejos de tus amigos podrán ayudarte a superar este momento crucial por el que estás atravesando. Escucha lo que tengan para decirte.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Será un día que vivirás con intensidad. Tendrás momentos muy difíciles pero saldrás de los problemas con facilidad. Amor: Sentirás consternación ante situaciones que se dan en tu vida afectiva. No te angusties, todo se acomodará con el tiempo. Riqueza: Implementar metodología de trabajo aumentará la productividad. No abuses de tus facilidades para los negocios, actúa con cautela. Bienestar: Un poco de meditación y relajación te ayudará a tener una vida más equilibrada. Cuidado con exigir por demás a tu cuerpo.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Esta será una jornada de buenos momentos junto a seres queridos, pero procura no escuchar consejos durante la tarde. Amor: Tu incapacidad para tener en cuenta los sentimientos de tu pareja te jugará en contra. Preocúpate más por lo que le pasa. Riqueza: Utiliza tus sentimientos como energía para alcanzar cada meta que te propongas. Reconoce tus potencialidades y debilidades. Bienestar: Luego de las tormentas viene la calma. Lo mejor será dejar viejas rencillas de lado y comenzar a sanar las heridas del alma.