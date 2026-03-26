Río Negro licita una obra clave en Valle Azul: modernizará puntos críticos del canal de riego principal

Río Negro puso en marcha el proceso licitatorio para ejecutar una nueva etapa de obras en el sistema de riego de Valle Azul. En esta oportunidad, los trabajos estarán enfocados en la modernización de puntos considerados críticos del canal principal, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de una infraestructura fundamental para la actividad agrícola de la región.

Desde el Departamento Provincial de Aguas (DPA) explicaron que la intervención forma parte de una planificación técnica que se viene desarrollando desde hace meses sobre el territorio de Valle Azul. En ese marco, ya se realizaron tareas de nivelación, demarcación de la nueva traza y movimiento de suelo, preparatorias para la etapa de infraestructura pesada que ahora sale a licitación.

«​En los últimos años ya se concretó la ampliación del canal principal. De esta manera, las nuevas intervenciones vienen a completar un esquema de expansión integral que asegura que la red soporte la demanda hídrica futura«, indicó Viviana Maldonado delegada del Alto Valle en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Río Negro busca optimizar las hectáreas bajo riego en Valle Azul

El proyecto contempla la reconstrucción de dársenas en los kilómetros 14,9 y 19,6 del canal principal. Estas estructuras permiten regular el caudal y derivar el recurso hacia canales secundarios, por lo que su renovación es considerada central para garantizar un manejo más eficiente del sistema.

“Se sustituirán las dársenas actuales por nuevas estructuras de hormigón armado que aporten mayor durabilidad”, indicaron desde el organismo provincial. Además, señalaron que el sistema será actualizado mediante la instalación de compuertas metálicas que permitirán optimizar el control del flujo de agua.

El sistema de riego en Valle Azul, canales secundarios. (Foto: Juan Thomes)

Según detallaron, estas intervenciones técnicas son fundamentales para asegurar el abastecimiento hídrico en las áreas productivas que dependen del canal principal.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la inversión se ejecutará con recursos propios y que la obra busca aportar previsibilidad al desarrollo económico regional. “Garantizar una infraestructura robusta y eficiente es clave para acompañar las decisiones de inversión del sector privado”, destacaron.

La obra cuenta con un presupuesto oficial que supera los $527 millones y tendrá un plazo de ejecución de 120 días corridos.

Modernizar el sistema de riego para sumar 3.000 nuevas hectáreas productivas

El proyecto de mejoras en el sistema de riego se vincula con un proceso más amplio que desde hace años busca transformar el perfil productivo de Valle Azul. En esta zona ubicada al sur del río Negro, distintos actores vienen trabajando en la ampliación de la red hídrica con el objetivo de incorporar nuevas tierras bajo riego y fortalecer la actividad agrícola.

Dentro de ese esquema, uno de los objetivos centrales es incrementar de manera significativa la superficie irrigada. La ampliación del sistema permitiría pasar de unas 3.000 a cerca de 6.000 hectáreas alcanzadas por el riego proveniente del río Negro, lo que implicaría un cambio estructural en la capacidad productiva local.

El proceso incluye la redefinición de la traza del canal principal y la incorporación progresiva de nuevas áreas al esquema consorciado. De esta manera, productores que hasta ahora dependían de perforaciones o bombeo directo podrían acceder a un suministro más estable y eficiente del recurso hídrico.

En este contexto, la modernización de puntos críticos del canal principal es considerada una etapa clave para acompañar la expansión del sistema.