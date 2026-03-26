Promoción de Semana Santa en Esquel: 3×2 para quedarse más y vivir el otoño entre lagos, trenes y sabores

Esquel lanza una promoción 3×2 en alojamientos para Semana Santa, con el objetivo de incentivar estadías más largas.

El otoño en la cordillera no llega de golpe. Se va insinuando en los bordes del paisaje, en los tonos que empiezan a virar hacia los ocres, en el aire que se vuelve más fresco al caer la tarde. En Esquel, ese cambio se transforma en escenario y también en excusa. Porque hay momentos del año en los que el destino no necesita grandes anuncio y, sin embargo, esta vez hay algo más. Una invitación concreta, directa, casi tentadora: quedarse tres noches y pagar dos.

La propuesta, que estará vigente del 2 al 5 de abril, busca algo más que atraer visitantes. Intenta cambiar la lógica de la escapada corta, esa que llega y se va rápido, para transformarla en una experiencia más extendida, más pausada. “Quedate tres noches y pagá dos” no es solo una promoción: es, en el fondo, una forma de decir que hay tiempo. Tiempo para recorrer, para probar, para detenerse.

Y lo que hay para recorrer no es poco. A pocos kilómetros de la ciudad, el Parque Nacional Los Alerces despliega en esta época uno de sus momentos más intensos. El Alerzal Milenario, el Lago Krüger y el Glaciar Torrecillas aparecen como postales vivas, atravesadas por colores que no se repiten en otra estación. No es solo paisaje: es también una forma de experiencia. Caminar, navegar, detenerse.

La gastronomía regional y los vinos más australes se potencian con descuentos y propuestas especiales.

En paralelo, hay rituales que se sostienen en el tiempo y que, cada vez que se repiten, vuelven a emocionar. Subirse al La Trochita es uno de ellos, el tren avanza lento, casi a contramano de todo, y en ese ritmo construye su propia lógica. No hay apuro, hay historia, hay memoria, hay una forma distinta de viajar que sigue encontrando sentido.

La ciudad, mientras tanto, se prepara para recibir. Hoteles, hostels, cabañas y departamentos se suman a la propuesta con el esquema 3×2, mientras que la gastronomía acompaña con descuentos de hasta el 20%. La oferta es amplia, diversa, pensada para distintos perfiles de viajeros. En la web oficial del destino, los alojamientos y locales adheridos permiten armar la estadía casi como un rompecabezas personal, donde cada pieza responde a un interés distinto.

Semana Santa también se vive en movimiento. El Lago Rivadavia, por ejemplo, se convierte en escenario de una clínica de kayak junto a Fernando Chaparro, que funciona como antesala de la séptima Travesía en Kayak. El agua, el cuerpo, la técnica: todo se combina en una propuesta que no es solo deportiva, sino también sensorial.

El 4 de abril, el Desafío Los Alerces suma otra capa a esa agenda, con una competencia de aguas abiertas que ofrece tres distancias y convoca tanto a quienes buscan superarse como a quienes simplemente quieren formar parte. Y al día siguiente, la Reserva Natural Urbana Laguna “La Zeta” propone un Cross Country que conecta el esfuerzo físico con el entorno, en un circuito donde la naturaleza no es decorado, sino protagonista.

La Trochita vuelve a ser una de las experiencias más elegidas por quienes visitan la cordillera.

Más allá de la actividad, hay algo que atraviesa toda la experiencia: el sabor. El otoño intensifica, concentra, vuelve más profundo. Los vinos, los más australes del país, encuentran en esta época una expresión particular. Y en Trevelin, a pocos kilómetros por la Ruta 259, esa identidad se celebra del 10 al 12 de abril con la fiesta de los viñedos. Bodegas abiertas, degustaciones, visitas guiadas y artistas locales se combinan en una propuesta que invita a recorrer desde otro lugar.

La gastronomía, en ese contexto, deja de ser un complemento para convertirse en experiencia. Hongos, trucha, cordero patagónico: productos que definen una identidad y que, en estos días, se potencian con los beneficios en restaurantes y espacios adheridos. Comer también es una forma de conocer.

Y hay más. Ferias de emprendedores, artistas de la región, actividades culturales que aparecen como pequeños desvíos dentro del recorrido principal. Incluso un workshop de chocolate, en una fecha donde el calendario también pone el foco en los sabores dulces, suma una capa distinta a la experiencia.

La invitación está hecha. Quedarse un poco más y dejar que el destino haga lo suyo. Planificá tu viaje en www.esquel.tur.ar o comunicate con el área de informes al WhatsApp +54 2945 52-9616.