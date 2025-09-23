Horóscopo de hoy martes 23 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Déjate guiar por tu amabilidad y los enemigos irán desapareciendo. Lo que tú necesitas es un ambiente cálido para sentirte feliz. Amor: En tu mente solamente aparece la idea del sexo, seguramente tendrás ganas de visitar sex shops para elegir juguetes sexuales. Riqueza: Aférrate a un optimismo exagerado y sé práctico, es la mejor manera para enfrentar situaciones críticas en lo económico. Bienestar: No esperes que los demás te proporcionen las respuestas. Participa en los eventos de bienestar en tu vecindario, sé más solidario y respetuoso.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Si te sientes mal por algo del pasado, solamente estás derrochando tu energía. Sentir culpa frena tu expansión y crecimiento personal. Amor: En el amor, habrá suficientes motivos para pasarla bien y generar nuevas aventuras plagadas de romance y pasión. Riqueza: Si te dedicas a las ventas, organiza reuniones con inversores. Habrá buenas oportunidades para adquirir lo que necesitas. Bienestar: Si cometiste errores, no olvides que eres humano y que tienes la oportunidad de aprender de ellos. Recapacita y aléjate del enojo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Entre otras preocupaciones de estos días, debes prevenirte de juicios y querellas. Esta mala racha terminará en un vuelco favorable. Amor: Creatividad, originalidad y fidelidad, serán las tres características que busques cuando conozcas a alguien. Espero que tengas paciencia. Riqueza: La relación profesional con personas incompetentes podría acarrear ciertos contratiempos. Mejor revisa tu entorno laboral. Bienestar: Aprovecha la energía de este día para aprender algo nuevo. También podrías comunicarte con tus familiares para llenarte de buenas energías.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Necesitas estar dispuesto a capacitarte más. Deja tu soberbia de lado y renueva tus conocimientos o quedarás relegado laboralmente. Amor: Aparecerá una persona del pasado que pondrá en jaque tu relación de pareja. Piensa bien antes de hacer algo. Riqueza: Una reunión inesperada te dará la posibilidad de idear nuevas estrategias para obtener ganancias de manera más rápida. Bienestar: Lo mejor es reconciliarse a tiempo con la gente que quieres y deseas tener a tu lado, arrastrar conflictos no tiene sentido.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Oportunidades favorables a través de amigos, buen momento para trabajos de equipo. Búsqueda extrema de independencia. Amor: Los celos son respuestas que terminan por resquebrajar muchos vínculos. Si quieres afecto, pídelo con todas las letras. Riqueza: Imprimes el sello de tu personalidad a todo lo que realizas. Independiente, tu rendimiento laboral es muy grande. Bienestar: Las crisis de todo tipo son pruebas que el destino nos pone en nuestro camino. Para sortearlas, utiliza bien tu capacidad de improvisación.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Buscarás la estabilidad familiar, puedes asumir responsabilidades por uno de tus padres. Cuida de no invertir roles. Amor: Tendrás la oportunidad de relacionarte con la persona que te interesa, de forma tranquila y distendida. Aprovecha. Riqueza: Sentirás la necesidad de iniciar actividades que te permitan desplegar tu imaginación y creatividad. Beneficios a largo plazo. Bienestar: Evita aquellos pensamientos oscuros que sueles tener. Algunos te cuestionarán y otros serán incondicionales. Solamente los amigos estarán para ti.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Estarás dispuesto a compartir momentos agradables con personas que te resultan simpáticas. Pero no descuides a los tuyos. Amor: Una pareja implica dos personas. No quieras ser siempre tú el que toma las decisiones, deja de lado tu actitud egoísta. Riqueza: No veas a los demás como potenciales enemigos. Es verdad que la competencia es feroz, pero no tanto como tú te la imaginas. Bienestar: No ignores tus esfuerzos y dedicación. Eres merecedor de todo lo que has obtenido con trabajo, no importa lo que digan los demás.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Se comenzarán a alejar inconvenientes que asolarán la integridad de la pareja en jornadas anteriores. Comienza a relajarte. Amor: Durante el día de hoy procura un acercamiento con tu pareja. Las cosas estarán dadas para limar viejas asperezas. Riqueza: Disfruta de la tranquilidad de tu hogar realizando aquella reparación que tienes olvidada. No la postergues más. Bienestar: Que tu impaciencia no arruine la única posibilidad que tienes de ponerle fin a ciertos problemas que has estado teniendo. Deja que el agua corra.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Período propicio para viajar y tener agradables encuentros. Te sentirás afortunado con tu suerte y lograrás lo que sea del destino. Amor: La persona de tus sueños y que tanto necesitas ya llegará. Solamente tienes que tener paciencia y salir en su búsqueda. Riqueza: No debes contentarte con ir escalando posiciones poco a poco. Asume una actitud firme para que no se retrasen tus ambiciones. Bienestar: Evita involucrarte en secretos, chismes o situaciones de otras personas. Desentiéndete totalmente de quienes lleguen hacia ti con esos fines.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Cae la confianza en ti mismo, te das cuenta del error que has cometido con un ser querido. Todavía no es muy tarde para enmendar la equivocación. Amor: No es justo que tú elijas las libertades más absolutas y que por sospechas tontas hagas esos escándalos de celos. Contrólate. Riqueza: Tal vez busques poder y reconocimiento mediante la adquisición de dinero y la acumulación de posesiones. No solucionarás nada. Bienestar: Tu salud es buena y debes aprovecharla para hacer ejercicio y comer sano. No descuides tu cuidado personal. Ocúpate de ti mismo.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: La sorpresa que te darán hoy, no te sorprenderá después de todo lo que has vivido últimamente. Recupera tu capacidad de sorpresa. Amor: Desde los comienzos de la relación habrá muchas sensaciones. Combinarán el amor con una bella amistad y fortalecerán la unión. Riqueza: Si deseas un mejoramiento en el trabajo, considera la importancia de tus derechos, pero también la de tus obligaciones. Bienestar: Controla tus reacciones y trata de no irritar a tu entorno con dichos o actitudes hirientes. Sé más abierto y comunicativo con ellos.