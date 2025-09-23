Horóscopo de hoy martes 23 de septiembre 2025: predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 23 de septiembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Déjate guiar por tu amabilidad y los enemigos irán desapareciendo. Lo que tú necesitas es un ambiente cálido para sentirte feliz.
Amor: En tu mente solamente aparece la idea del sexo, seguramente tendrás ganas de visitar sex shops para elegir juguetes sexuales.
Riqueza: Aférrate a un optimismo exagerado y sé práctico, es la mejor manera para enfrentar situaciones críticas en lo económico.
Bienestar: No esperes que los demás te proporcionen las respuestas. Participa en los eventos de bienestar en tu vecindario, sé más solidario y respetuoso.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Si te sientes mal por algo del pasado, solamente estás derrochando tu energía. Sentir culpa frena tu expansión y crecimiento personal.
Amor: En el amor, habrá suficientes motivos para pasarla bien y generar nuevas aventuras plagadas de romance y pasión.
Riqueza: Si te dedicas a las ventas, organiza reuniones con inversores. Habrá buenas oportunidades para adquirir lo que necesitas.
Bienestar: Si cometiste errores, no olvides que eres humano y que tienes la oportunidad de aprender de ellos. Recapacita y aléjate del enojo.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Entre otras preocupaciones de estos días, debes prevenirte de juicios y querellas. Esta mala racha terminará en un vuelco favorable.
Amor: Creatividad, originalidad y fidelidad, serán las tres características que busques cuando conozcas a alguien. Espero que tengas paciencia.
Riqueza: La relación profesional con personas incompetentes podría acarrear ciertos contratiempos. Mejor revisa tu entorno laboral.
Bienestar: Aprovecha la energía de este día para aprender algo nuevo. También podrías comunicarte con tus familiares para llenarte de buenas energías.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Necesitas estar dispuesto a capacitarte más. Deja tu soberbia de lado y renueva tus conocimientos o quedarás relegado laboralmente.
Amor: Aparecerá una persona del pasado que pondrá en jaque tu relación de pareja. Piensa bien antes de hacer algo.
Riqueza: Una reunión inesperada te dará la posibilidad de idear nuevas estrategias para obtener ganancias de manera más rápida.
Bienestar: Lo mejor es reconciliarse a tiempo con la gente que quieres y deseas tener a tu lado, arrastrar conflictos no tiene sentido.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Oportunidades favorables a través de amigos, buen momento para trabajos de equipo. Búsqueda extrema de independencia.
Amor: Los celos son respuestas que terminan por resquebrajar muchos vínculos. Si quieres afecto, pídelo con todas las letras.
Riqueza: Imprimes el sello de tu personalidad a todo lo que realizas. Independiente, tu rendimiento laboral es muy grande.
Bienestar: Las crisis de todo tipo son pruebas que el destino nos pone en nuestro camino. Para sortearlas, utiliza bien tu capacidad de improvisación.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Buscarás la estabilidad familiar, puedes asumir responsabilidades por uno de tus padres. Cuida de no invertir roles.
Amor: Tendrás la oportunidad de relacionarte con la persona que te interesa, de forma tranquila y distendida. Aprovecha.
Riqueza: Sentirás la necesidad de iniciar actividades que te permitan desplegar tu imaginación y creatividad. Beneficios a largo plazo.
Bienestar: Evita aquellos pensamientos oscuros que sueles tener. Algunos te cuestionarán y otros serán incondicionales. Solamente los amigos estarán para ti.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Estarás dispuesto a compartir momentos agradables con personas que te resultan simpáticas. Pero no descuides a los tuyos.
Amor: Una pareja implica dos personas. No quieras ser siempre tú el que toma las decisiones, deja de lado tu actitud egoísta.
Riqueza: No veas a los demás como potenciales enemigos. Es verdad que la competencia es feroz, pero no tanto como tú te la imaginas.
Bienestar: No ignores tus esfuerzos y dedicación. Eres merecedor de todo lo que has obtenido con trabajo, no importa lo que digan los demás.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Se comenzarán a alejar inconvenientes que asolarán la integridad de la pareja en jornadas anteriores. Comienza a relajarte.
Amor: Durante el día de hoy procura un acercamiento con tu pareja. Las cosas estarán dadas para limar viejas asperezas.
Riqueza: Disfruta de la tranquilidad de tu hogar realizando aquella reparación que tienes olvidada. No la postergues más.
Bienestar: Que tu impaciencia no arruine la única posibilidad que tienes de ponerle fin a ciertos problemas que has estado teniendo. Deja que el agua corra.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Período propicio para viajar y tener agradables encuentros. Te sentirás afortunado con tu suerte y lograrás lo que sea del destino.
Amor: La persona de tus sueños y que tanto necesitas ya llegará. Solamente tienes que tener paciencia y salir en su búsqueda.
Riqueza: No debes contentarte con ir escalando posiciones poco a poco. Asume una actitud firme para que no se retrasen tus ambiciones.
Bienestar: Evita involucrarte en secretos, chismes o situaciones de otras personas. Desentiéndete totalmente de quienes lleguen hacia ti con esos fines.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Cae la confianza en ti mismo, te das cuenta del error que has cometido con un ser querido. Todavía no es muy tarde para enmendar la equivocación.
Amor: No es justo que tú elijas las libertades más absolutas y que por sospechas tontas hagas esos escándalos de celos. Contrólate.
Riqueza: Tal vez busques poder y reconocimiento mediante la adquisición de dinero y la acumulación de posesiones. No solucionarás nada.
Bienestar: Tu salud es buena y debes aprovecharla para hacer ejercicio y comer sano. No descuides tu cuidado personal. Ocúpate de ti mismo.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: La sorpresa que te darán hoy, no te sorprenderá después de todo lo que has vivido últimamente. Recupera tu capacidad de sorpresa.
Amor: Desde los comienzos de la relación habrá muchas sensaciones. Combinarán el amor con una bella amistad y fortalecerán la unión.
Riqueza: Si deseas un mejoramiento en el trabajo, considera la importancia de tus derechos, pero también la de tus obligaciones.
Bienestar: Controla tus reacciones y trata de no irritar a tu entorno con dichos o actitudes hirientes. Sé más abierto y comunicativo con ellos.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: La comunicación por escrito se incrementará y los mensajes te inundarán. Toma las cosas poco a poco y con calma.
Amor: Tienes una relación que puede dar frutos si ambos se respetan su individualidad y aprenden a vivir con los defectos del otro.
Riqueza: El beneficio personal vendrá más de la buena voluntad de los demás y no de la propia o de la lucha de poder.
Bienestar: No permitas que la rutina te gane la partida, la creatividad será una buena herramienta para superar el aburrimiento. Diviértete.
Comentarios