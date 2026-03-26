Polo chicqué ponerte (y qué no)

Ir a ver polo es mucho más que asistir a un evento deportivo: es una experiencia social donde la imagen acompaña el entorno. En ese universo, La Sarita Polo Club se alista para vivir desde hoy y hasta el sábado, la disputa de la Copa Los Hermanos, edición Vendimia 2026. El contexto marca un estilo particular que combina elegancia con naturalidad, y donde el equilibrio entre comodidad y sofisticación es clave.

Acá, menos es más. El polo invita a una estética relajada, con un guiño clásico y cierto aire campestre. La idea no es mega producción, sino lograr un look cuidado, fresco y armónico con el entorno.

Prendas clave para un look de polo

Para entrar en mood polo, la asesora de imagen Valeria Parodi comparte sus claves infalibles para saber qué ponerte (y qué no):

Las prendas ideales son aquellas que fluyen con naturalidad. Los vestidos midi de lino o algodón son una excelente opción, ya que aportan feminidad sin perder practicidad. También funcionan muy bien las camisas blancas combinadas con pantalón de lino o de sastrería liviana. Para completar, un blazer liviano o un sweater sobre los hombros suma estructura sin rigidez.

El calzado: comodidad ante todo

El calzado merece especial atención. Al tratarse de un entorno al aire libre, muchas veces sobre césped, es fundamental elegir opciones cómodas y estables. Las alpargatas, las botas, las sandalias bajas o los zapatos con taco ancho son aliados perfectos. En cambio, los stilettos finos no resultan prácticos para este tipo de ocasión.

Accesorios que elevan el look

Los accesorios cumplen un rol clave a la hora de elevar el look. Un sombrero de ala ancha o tipo panamá no solo aporta estilo, sino que también protege del sol. Los lentes oscuros, las carteras de rafia o cuero y los cinturones ayudan a completar el conjunto con coherencia y elegancia.

Colores y estampas: equilibrio visual

En cuanto a la paleta de colores, predominan los tonos neutros como blanco, beige, crudo o camel, acompañados por colores suaves como celeste, verde oliva o rosa empolvado. Las estampas pueden estar presentes, pero siempre en versiones sutiles. La clave es evitar estridencias y priorizar la armonía visual.

Qué evitar en un evento de polo

Por último, es importante tener en cuenta qué evitar. La ropa excesivamente ajustada, los brillos propios de la noche o los looks demasiado urbanos pueden desentonar con el entorno. Vestirse para el polo no implica disfrazarse, sino adaptar el estilo personal a un contexto específico.

Porque, en definitiva, la elegancia en este tipo de eventos no está en el exceso, sino en la naturalidad.

Y lograr verse bien, sin esfuerzo aparente, es siempre la mejor elección.