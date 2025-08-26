Horóscopo de hoy martes 26 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Encontrarás a la tensión en cada lugar al que vayas en el día de hoy. La mejor solución será permanecer en silencio. Amor: Grandes experiencias los aguardan en la jornada de hoy. Darán un paso decisivo para el futuro de la relación durante el día. Riqueza: Grandes ideas te tomarán por asalto en la jornada de hoy, llenándote de esperanzas de crecimiento a futuro. Bienestar: Deberás aprender a marcar los límites entre tu vida profesional y tu relación. No te permitas transmitir las tensiones a tu pareja.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: La tensión y la discordia parecerán haber tomado tu vida por asalto, siguiéndote a cada lugar al que acudas. Mucho cuidado. Amor: No dejes que las determinaciones de tu pasado te atormenten más de lo necesario. Acepta tu pasado como parte de ti. Riqueza: Te pondrás en una situación difícil por voluntad propia al confiar en las personas equivocadas para administrar tu capital. Bienestar: No dejes que el egoísmo y la soberbia atenten contra la integridad de la pareja. No hay lugar para ellos en una relación saludable.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Deberás posponer ciertas reuniones con amigos debido a circunstancias más allá de tu control. Explícaselos en detalle. Amor: Jornada especial para compartir momentos cercanos con la pareja. Busca iniciar alguna actividad para romper la rutina. Riqueza: Jornada laboral típica, sin mayores complicaciones, todo marchará como de costumbre. Se resuelven ciertos problemas. Bienestar: Tu éxito o fracaso en tus emprendimientos dependerá únicamente de cuan sabiamente hayas elegido tus metas. No dejes que la frustración te venza.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Ciertas precauciones que tomarás en días anteriores te evitarán una serie de inconvenientes durante la jornada de hoy. Amor: Procura mantenerte alejado de las discusiones en la pareja, al menos durante la jornada de hoy. Precaución. Riqueza: No dejes que tu irresponsabilidad e inmadurez afecten nuevamente tu status profesional, aprende de tus errores pasados. Bienestar: No permitas que la presión termine por nublar tu sano juicio a la hora de enfrentarte con dificultades cotidianas. Serenidad.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Procura no ser tan estructurado en la vida. Existen ciertas sorpresas que hacen que valga la pena tomar ciertos riesgos. Amor: No sirve de nada que te encierres a llorar por un amor que ya terminó. Aprovecha el fin de semana para distraerte con amigos Riqueza: Deberás reformular ciertas metas a largo plazo que se han vuelto, de momento, inalcanzables. No te sobrepases. Bienestar: Es inevitable experimentar problemas y vicisitudes en la vida. Lo importante es mantener en mente que estos son solo temporales, y se solucionarán.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Deberás atravesar momentos de muchos nervios durante la mañana de la jornada de hoy. Esto te dejará tenso por el resto del día. Amor: Prepárate para vivir una noche especial. Las vibraciones son de lo más positivas para el amor y la conquista. Disfrútala. Riqueza: Debes intentar ser menos severo a la hora de juzgar a tus subordinados, especialmente a los más inexpertos. Bienestar: De nada sirven los arrepentimientos en la vida. Lo que ha sucedido no cambiará solo porque te lamentes de haberlo hecho. No mires atrás.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Si tenías en mente la posibilidad de mudarte o redecorar tu casa, hoy una de estas posibilidades se hará efectiva. Prepárate. Amor: Tenías todas las energías puestas en esta relación, pero ahora sientes que ya no te entusiasma. Aclara tu situación. Riqueza: Siempre tienes un as en la manga, pero esta vez surgirá un hecho imprevisto te dejará atónito, sin saber qué hacer. Bienestar: Un poco de vida sana es lo que te falta. Verduras, frutas y actividad física será la clave que te ayudará a salir de tu sedentarismo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Hoy puede que te encuentres en la calle con alguien que hace tiempo no veías. Tendrá buenas noticias para darte. Amor: No te gusta vivir en soledad, pero aprende a seleccionar un poco mejor tus compañías. Busca gente sana y reservada. Riqueza: Harás contacto con personas influyentes de quienes podrás aprender algunas estrategias de negocios. Ponlas en práctica. Bienestar: No permitas que energías negativas se apoderen de tu hogar. Prende algunas velas y sahumerios para que la buena onda ingrese.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Si sientes que esta oportunidad que se te presenta no te convence, lo mejor es quedarse a resguardo y esperar a la próxima. Amor: El amor ideal no existe, sí existe el equilibrio entre el amor ideal y el real. Así que, sal de esa fantasía en la que vives. Riqueza: Que el tema económico no sea tu único tema de conversación. Los problemas del trabajo déjalos allá, donde deben estar. Bienestar: No dejes que la rutina se apodere de ti. Comienza a estudiar o capacítate, es hora de que salgas de tu casa y enfrentes el mundo.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Dejarás atrás las disputas y decidirás darle prioridad a los afectos. Comienza por un llamado o una visita sorpresa a tu familia. Amor: Sabes que los pequeños detalles son los que avivan las relaciones. Un regalo simple hará que tu pareja muera de amor. Riqueza: Cuando algo o alguien amenacen tu seguridad financiera, descubrirás que no estás solo. Tus colegas estarán de tu lado. Bienestar: Una alimentación más sana, rica en proteínas y en calcio, es lo que necesitas para estar en forma. También realiza deportes.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: No podrás evitar sentirte ensimismado y con pocas ganas de interactuar con la gente. Buscarás la quietud de la soledad. Amor: No caigas en viejos hábitos que sabes terminarán afectando negativamente a la integridad de la pareja. Contrólate. Riqueza: No podrás soportar más los arranques por parte de tus superiores y caerás en acaloradas discusiones. Cuidado. Bienestar: No puedes vivir sumido en el miedo y la desconfianza por el mundo que te rodea. Acepta que eres parte integral de una sociedad.