Horóscopo de hoy miércoles 17 de julio, signo por signo

Bienestar: Prioriza los acuerdos y no permitas que las susceptibilidades interfieran en los negocios. Escucha los consejos de gente madura, te orientarán.

Riqueza: Durante este mes estarás más entusiasta y combativo para lograr lo que te propongas. No desperdicies este tiempo.

Amor: Te sientes complacido por palabras que te halagan. Evita palabras comprometedoras hasta no estar seguro de los sentimientos.

Hoy: No soportas que ocurran situaciones a tu alrededor y no estar al tanto de los detalles. Eres un gran anfitrión, sabes agasajar.

Bienestar: Si la rutina te asfixia, no dudes en tomarte un respiro y organizar una charla con amigos y familiares. Nadie garantizará tu salud mental si no descansas.

Amor: Discusión. No te enfades con tu pareja, lo que necesita es más cariño y tranquilidad. Bajar tus defensas será la mejor política.

Hoy: No dejes siempre de lado tus intereses en función del bienestar común. Posibilidad de engaño de personas con proposiciones no concretas.

Amor: Tu autoestima sube y sube, y no es solamente por tus conquistas. El juego de la pasión tiene pocos secretos que desconoces.

Bienestar: A ser exitoso también se aprende, rodéate de gente a la que admires y de la que puedas aprender algo, y desecha a los que no tengan tus intereses.

Riqueza: Puede que te propongan programas económicos que son pura fantasía. No te fíes de todo el mundo y pide referencias.

Amor: No será un momento de gran estabilidad afectiva pero sí de pruebas. Deberás adaptarte a las circunstancias.

Hoy: Usa este día para reunir información y planear tus objetivos. Hazte responsable de tus actos y no tengas miedo de admitir errores.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Es probable que hoy experimentes uno de sus típicos períodos de cansancio y que te sientas sin energías para arrancar.

Amor: En el terreno sentimental y en tu círculo familiar y de amistades, se impone el autocontrol. No eches a perder lo que ya tienes.

Riqueza: Tendrás que utilizar nuevos recursos, pero todo bien meditado ya que no hay nada que te obligue a poner en peligro tus finanzas.

Bienestar: Si estás sintiendo algún tipo de dolencia, lo mejor será que te cuides ya que no lo has estado haciendo hace mucho tiempo. Si no, las cosas empeorarán.