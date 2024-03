Horóscopo de hoy miércoles 20 de marzo, signo por signo

Bienestar: Puede que no sepas lo que quieres, pero sí sabes lo que no quieres. Así que aleja de tu vida a esas personas que no te hacen bien.

Riqueza: Observador como siempre, no hay detalle que se te pase por alto. Pero no te duermas en los laureles, algo se te puede escapar.

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Dispondrás de un poco de tiempo libre para poder dedicárselo a tus seres queridos en la jornada. Aprovéchalo.

Amor: Disfruta de los logros de tu pareja como si fueran los tuyos propios. Esto los ayudará a compenetrarse mejor aún.

Riqueza: Revisa tu agenda con tiempo el día de hoy y prepara tus cosas para empezar con el pie derecho la semana laboral.

Bienestar: Así como no existiría la luz sin la concepción de las sombras, no puede haber felicidad si alguna vez no has experimentado la miseria.