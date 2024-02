Horóscopo de hoy miércoles 21 de febrero, signo por signo

Bienestar: No puedes decir lo primero que te venga a la mente en cada situación. Es imperativo que tomes en cuenta el efecto que tendrán tus palabras.

Riqueza: No desperdicies ni un minuto de tu tiempo. Termina con tus responsabilidades a tiempo para disfrutar de tu merecido descanso.

Bienestar: No dejes que las circunstancias que debas atravesar en la vida te logren amedrentar o te hagan dudar de tus habilidades. Enfócate.

Riqueza: Recibirás una propuesta económica importante por aquel mueble antiguo en desuso. No desaproveches la oportunidad.

Hoy: Comenzarás nuevas rutinas en la jornada de hoy, y te desharás de otras que no presentaban ningún beneficio.

Bienestar: Sé muy cuidadoso con las actitudes que tendrás para con tus seres queridos en la jornada. Recuerda que las palabras no pueden ser vueltas atrás.

Riqueza: La jornada laboral vendrá acompañada de algunas complicaciones. No te desanimes tú podrás solucionarlas.

Riqueza: No permitas que nadie se meta en tus finanzas. Tu dinero es muy importante para ti, dale al asunto la seriedad que merece.

Amor: El amor de tu vida no está muy lejos de los lugares que frecuentas a diario, comienza a prestar más atención o se te escapará.

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: No temas en defender tu postura, aunque los demás no coincidan contigo. Si crees en tus ideas, mira hacia delante y no dudes.

Amor: La pareja no pasa por su mejor momento. Y un viaje de fin de semana no será la solución, solo acentuará los conflictos.

Riqueza: Quienes ocupen cargos jerárquicos tendrán la oportunidad de ayudar al prójimo dándole la posibilidad de un puesto laboral.

Bienestar: Las energías de la casa están un poco viciadas. Lo mejor es renovarlas mediante una remodelación, el feng shui o la aromaterapia.