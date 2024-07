Horóscopo de hoy miércoles 3 de julio, signo por signo

Bienestar: Tú eres lo más importante, exige que te traten mejor y no permitas que te quiten el poder, para lograrlo empieza por respetarte a ti mismo.

Amor: El sexo no lo es todo. Deberás tener esto claro porque vienen cambios bastante drásticos, que podrían afectar la relación.

Bienestar: No le exijas a tu organismo más de lo que puede dar, porque un exceso puede llegar a costarte más caro de lo que piensas.

Riqueza: En el ámbito laboral, necesitarás de mucha astucia y paciencia. Evita los juegos de azar, porque la suerte no te acompaña.

Hoy: Estarás muy susceptible, no te eches atrás. Algunas de tus reacciones pueden dar lugar a un cambio permanente y para bien.

Riqueza: Todo progreso en proyectos grandes se da en pasos pequeños. No desesperes, mantente al día y pronto verás resultados.

Amor: Día especial para demostraciones de amor. No temas ser proactivo en el inicio de una pareja. Muestra tus sentimientos.

Riqueza: Reconocerás la soberbia y las malas intenciones en la mirada de uno de tus pares laborales. No des cabida a malentendidos.

Riqueza: Estás indeciso frente a un proyecto que te ofrecen y que es muy bueno para ti y para tus finanzas. Si no sabes qué hacer, consulta.

Riqueza: Que tu confianza no nuble tu juicio a la hora de tomar decisiones laborales. No puedes estar en todos lados al mismo tiempo.

Hoy: Los problemas se abrirán paso a través de tu jornada de hoy. Procura mantenerte centrado en tus obligaciones, no te disperses.

Bienestar: Es completamente natural temerle a lo desconocido. Pero no puedes permitir que los miedos gobiernen tu vida o acciones. Confía en tus instintos.

Riqueza: El silencio será tu mejor aliado durante la jornada de hoy. No te vuelvas esclavo de tus palabras, medita antes de hablar.

Hoy: Conocerás nueva gente en la jornada de hoy. No tendrás piel inicialmente, pero tienen potencial para forjar una buena amistad.

Bienestar: No te bases en las apariencias para tomar decisiones. Aprende a trascenderlas y observar la esencia detrás de lo que intentas juzgar.

Amor: No busques amor donde no debes, o terminará trayéndote sufrimiento. Existen oportunidades que es mejor dejar pasar.

Hoy: No te desmoralices ni te deprimas ante los sinsabores de la vida. Levántate con fuerza, estoico, y sigue tu camino.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Ten cuidado con los cambios de clima porque estarás propenso a enfermedades de las vías respiratorias.

Amor: Busca iniciar una relación con aquella pareja de la que te separaste hace tiempo. Ambos han madurado desde entonces.

Riqueza: Encontrarás la oportunidad de incrementar ampliamente tu capital cuando un amigo te presente una propuesta muy tentadora.

Bienestar: No pienses que puedes lograr tus objetivos, sabes que puedes hacerlo. No hay meta que no puedas alcanzar si pones tu empeño y esfuerzo en ella.