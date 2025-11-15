Horóscopo de hoy sábado 15 de noviembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: La seguridad que tienes sobre lo que piensas te jugará una mala pasada. No siempre tienes la razón. Escucha a los demás. Amor: Tu pareja te sorprenderá con reproches. No deberías actuar de una forma precipitada o irreflexiva. Busca dialogar en calma. Riqueza: Buena etapa para explorar nuevos terrenos, aunque sin tomar decisiones que puedan comprometerte. Cautela con los créditos. Bienestar: Mantente fuerte, decídete a superar todos los obstáculos que se te presenten. No decaigas si las cosas no te son fáciles, todo se irá acomodando.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Un asunto familiar puede hacer que tus ambiciones profesionales tengan que ser aplazadas. Un amigo jugará un papel fundamental. Amor: No concluirán ya mismo tus problemas de pareja, pero a mediano plazo lograrás una unión tan estrecha que nada los separará. Riqueza: Alguien ha puesto los ojos en tus finanzas. Ten cuidado porque cuando esa persona te pida dinero te dejará en aprietos. Bienestar: Evita irritarte por todo lo que te rodea. No hagas propios los problemas ajenos ni te ofusques por los que no tienen solución.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tendrás ganas de empezar alguna reforma en casa, pero algunos problemas pondrán a prueba tu entusiasmo. Persiste. Amor: Situaciones inesperadas se desenlazarán de mal modo. Todo lo vivido deja enseñanza, intenta no volver a cometer los mismos errores con otra pareja. Riqueza: Trata de ser algo más cooperativo cuando de dinero se trate. La gente tiene algunas ideas buenas y no pierdes nada con probar. Bienestar: Debes mantener la calma, esta hostilidad finalizará y llegará un resarcimiento para olvidar los malos ratos.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Hay un problema que está empezando a atormentarte y deseas saber más sobre los verdaderos móviles de alguien. Sé discreto. Amor: Tiempos de placer, perfecto para afianzar una relación que a veces no parece del todo estable. Ganas de comprometerse en serio. Riqueza: Si estás pensando en invertir una buena suma, hazlo pero siempre y cuando tus socios arriesguen otro tanto como el tuyo. Bienestar: Encontrarás en tu ambiente familiar las respuestas a todas tus inquietudes. Aprende a hacer a tus familiares más partícipes de lo que te pasa.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Realiza actividades culturales para salir de la rutina, aún desde tu hogar. Puedes conocer gente que te abrirá otro panorama y visión en tu vida. Amor: Intenta conectar con tus relaciones y presta atención a las necesidades de tus amigos. Te va a reportar momentos gratificantes. Riqueza: Ya es hora de ampliar tus horizontes asumiendo actividades nuevas. Las opciones son amplias, escoge la más conveniente. Bienestar: Vives pendiente de un montón de cuestiones superfluas y no le prestas atención a tu estado anímico ni a tu imagen.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Armonía, paz y bienestar son las palabras con las que empezarás el día de hoy. Gozarás de tranquilidad. Disfrútala. Amor: Tal vez te sientas con cierta desilusión porque las cosas no marchen como esperabas. Si es así, trabaja para que esto cambie. Riqueza: Buen momento para ir tras ideales. Se te presentarán oportunidades de expansión, invierte en tus conocimientos. Bienestar: Es un buen momento para volver a cultivar esas actividades que dejaste de lado. Un buen libro, una película o una buena música te darán equilibrio.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Hoy se presentará un momento complejo para toda cuestión en que lo económico tenga algo que ver. Manéjate con cuidado. Amor: Tu pareja te sorprenderá con reproches. No deberías actuar de una forma precipitada o irreflexiva si no deseas romper. Riqueza: Ganarás algunos puntos en la medida en que se reconozcan tus cualidades de dirigente, eso te hará asumir responsabilidades. Bienestar: No te detengas en lo superficial del trabajo o los estudios. Intenta profundizar y resolver las dudas que puedas tener, no es momento para correr riesgos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Por el momento no tendrás batalla alguna que librar ni enemigo en vista. Se agita la bandera blanca de la paz. Amor: Deberás dejar de lado tus inseguridades si tu objetivo es construir una relación a largo plazo. Confía más en tu pareja. Riqueza: Los conflictos que surjan serán financieros, ya que deberás decidir con astucia cómo manejar el capital. Muéstrate decidido. Bienestar: Si estás demasiado nervioso, habla con tu médico. Quizá pueda darte algún medicamento para que te relajes y descanses mejor.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Si tienes carencias observa cuán desordenada está tu casa, limpia y verás cómo la prosperidad llegará inmediatamente. Amor: Deja de lado la nostalgia de amores truncos. No vale la pena ponerse mal por relaciones que el tiempo se encargó de evitar. Riqueza: No es el momento más adecuado en lo referente a la economía pero sí en lo que respecta a tu trabajo y tu hogar. Bienestar: Siempre hay personas que estarán a tu favor y otras en tu contra, ofenderte no tiene sentido. Tu mejor defensa es negarte a sentirte ofendido.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hoy vivirás un momento de gran tensión debido a la intolerancia de un familiar. Trata de oficiar de mediador y evitar se extienda. Amor: Deberás controlar las situaciones de violencia verbal, ya que las palabras a veces hieren más que los hechos. Riqueza: Tu mente metódica te hará progresar en los negocios. Pero algunos dilemas morales te harán replantear algunas cosas. Bienestar: Podrías aprovechar este fin de semana para tomar contacto tu interior y descubrir tus motivaciones más profundas. Tiempor de sinceridad contigo mismo.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tendrás la impresión que tus amigos te estarán probando. No dudan de tus habilidades pero te empujan la paciencia hasta el límite. Amor: No juegues a dos puntas si no quieres terminar sin el pan y sin la torta. Sé sincero contigo mismo y decídete. Riqueza: Los negocios con la familia pueden terminar en grandes pleitos. Separa las relaciones, familia y negocios son incompatibles. Bienestar: Hoy puede que te sientas más agotado de lo normal, debido a que tuviste algunos días intensos. Trata de relajarte más.