Horóscopo de hoy sábado 17 de febrero, signo por signo

Bienestar: No basta con decir que vas a cambiar y ser mejor persona, el cambio se muestra con hechos concretos. Amígate con quienes estás peleado.

Riqueza: Tendrás la posibilidad de pelear por lo que te corresponde, pero preferirás quedarte callado. Después no te lamentes.

Amor: La pareja no atraviesa por su mejor momento, pero tampoco está en peligro la relación. Intenten limar asperezas.

Bienestar: Las pastillas o dietas estrictas no te ayudarán a bajar de peso. Educa tu estómago y asesórate con un especialista serio en la materia.

Riqueza: Estarás atravesando una etapa complicada a nivel económico. No cejes en tu plan estricto plan de ahorro.

Amor: Los desengaños amorosos suelen golpear muy fuerte. No permitas que este dolor te haga caer en las garras de la depresión.

Hoy: No podrás vivir dependiendo de la imagen que proyectas en la sociedad. Acepta tu realidad por dura que esta sea.

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Comenzarás a alejarte de las nubes de tormentas que opacaban tu horizonte en jornadas anteriores. Aún deberás cuidarte un poco más.

Amor: Tomate el tiempo que necesitas para olvidar ese gran amor que acaba de concluir. No te apresures a iniciar una nueva relación.

Riqueza: No cejes en tu plan de ahorros bajo ninguna circunstancia, aún no has salido de tu temporada negativa a nivel económico.

Bienestar: No dejes que las preguntas que te acosen en la vida eviten que seas capaz de disfrutarla en su máximo esplendor. Acepta tu realidad.