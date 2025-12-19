Horóscopo de hoy viernes 19 de diciembre 2025: predicciones signo por signo
Horóscopo hoy. Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, viernes 19 de diciembre 2025. Conocé lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Horóscopo de tu signo:
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Debes redoblar esfuerzos. Percibirás una sensación de inestabilidad que no te permitirá ver claro dónde estás parado. Debes mantenerte firme.
Amor: Definirás situaciones comprometidas sin necesidad de ser tajante. La amistad entre enamorados es tan importante como el deseo físico.
Riqueza: Apertura en tu carrera laboral y profesional. Es probable que surjan nuevas ideas para aprovechar. Darás un salto importante.
Bienestar: Tus habilidades de negociador te jugarán a favor. Nadie se resistirá a tus embates. Sentirás que tocas el cielo con las manos. Sé precavido.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Hoy pondrás en duda cada principio de lealtad y buena conducta que posees. El camino de lo correcto siempre es difícil.
Amor: Sé más cuidadoso con las promesas de amor que realizas. No las tomes a la ligera o terminarás por herir a los que te rodean.
Riqueza: Los ambientes laborales siempre se prestan para generar comentarios de mal gusto. Mantente alejado de este círculo.
Bienestar: No postergues todas las cosas que deseas hacer con tu vida para más adelante. Correrás el riesgo de no llegar a concretar absolutamente nada.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: No alcanzarás el éxito sentado en tu hogar esperando que una gran idea te alcance. Necesitarás dedicación y trabajo.
Amor: Debes permitirte tomar las críticas constructivas como tal. Deja que tu pareja te ayude a crecer y mejorar como persona.
Riqueza: No dejes de lado tus principios solo para congeniar con el resto de tus compañeros. Sigue tu propio camino.
Bienestar: La sabiduría no es exclusiva de la experiencia, aunque sea su preferida. Puedes aprender grandes cosas de las personas menos pensadas.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Aparecerán motivos para evaluar tus sentimientos más profundos y tomar las riendas de tu propia vida, deja de lado las críticas.
Amor: Si pasaste por momentos difíciles en tu relación de pareja, lo malo ya quedó atrás. Vivirás momentos de perfecta comunión.
Riqueza: Se retrasan anhelados proyectos económicos. Mejor, crea las condiciones para aumentar la suerte en la búsqueda de la riqueza.
Bienestar: No permitas que ninguno de tus allegados se tome demasiada confianza. Prefieres estar solo y no mal aconsejado, analiza tus prioridades.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Van apareciendo dificultades para actuar con independencia, la colaboración con los demás puede proporcionarte buenos resultados.
Amor: Apoyarse en los mejores momentos compartidos con tu pareja servirá para recuperar las emociones que permanecían olvidadas.
Riqueza: No dejes de interesarte por la economía del hogar. Las finanzas se manejan mejor si con tu pareja apuntan a un mismo objetivo.
Bienestar: Los cambios son posibles solo si te preparas acerca de lo que quieres lograr. Valora una oportunidad de progreso y no dejes que otros te aventajen.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Las actividades profesionales te favorecerán los viajes y los nuevos encuentros. Debes propiciar este último.
Amor: Conseguirás tranquilizar el ánimo de tu pareja, de manera que vuelva a encontrar la serenidad. Cómprale unas flores.
Riqueza: Tu carácter apasionado y el deseo de conseguir algo más grande a nivel económico te permitirá obtener algo perdurable.
Bienestar: Supervisa a fondo las tareas que deben realizar tus colaboradores, evitarás complicaciones legales e impositivas. Cautela en todo lo que hagas.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Ternura, atracción y una comunicación eficiente son tus mejores armas en el ámbito laboral. Una reunión poco planeada sale genial.
Amor: Es bastante probable que alguien de tu familia te traiga un dolor de cabeza. Lo resolverás en breve, aunque el costo será alto.
Riqueza: Harás una muy buena inversión y obtendrás resultados satisfactorios. Te encuentras en un momento de recuperación económica.
Bienestar: Controla tu ansiedad, los cambios que propongas no pueden hacerse en un día. Proyecta, evalúa, las cosas salen mejor cuando las haces paso a paso.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Si estabas algo depresivo, recuperarás tus ganas de mirar al futuro y estarás en condiciones de lucirte por tu profesionalismo.
Amor: Tu familia y tu pareja aplauden tus éxitos, pero a la hora de cooperar reclaman tu constante presencia. Defiende tu espacio.
Riqueza: Deja de postergar esos trámites engorrosos que tienes pendientes, de lo contrario te afectarán mucho económicamente.
Bienestar: Sin que estés preparado, te presentarás a una clase de yoga que cambiará la energía de tu día. Será una grata equivocación que continuarás, si lo deseas.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Un viaje que se venía postergando surge nuevamente. Organiza tu trabajo y te quedará tiempo libre para descansar.
Amor: No esperes que el amor y la felicidad aparezcan mágicamente. Estos están escondidos en cada momento que vives con tu pareja.
Riqueza: No confíes ciegamente en tus compañeros laborales recién conocidos, mejor muéstrate reservado respecto a tus opiniones.
Bienestar: No permitas que el frenesí laboral opaque el brillo de tu relación amorosa con tu pareja. El trabajo es solo una parte de tu vida, tómalo como tal.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Los problemas de comunicación son una constante para ti. Esto te traerá dificultades importantes en el trabajo el día de hoy.
Amor: Finalmente te pondrás de acuerdo con tu pareja en la adquisición de una mascota. Disfruta cada momento con el recién llegado.
Riqueza: Aprovecha tu experiencia de larga data en tu cargo para brillar sobre la competencia recién llegada, y deja claro quién eres.
Bienestar: No te permitas olvidarte de tu familia, esta representa el vínculo con tu niñez y es un lugar seguro donde acudir cuando los problemas te invaden.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Por más que las cosas no salgan como quieres, no te rindas, sigue intentándolo. Pronto encontrarás esa brecha que buscabas.
Amor: Completamente compenetrado con tu pareja, estarás en todo momento tan enamorado como el primer día.
Riqueza: No utilices triquiñuelas o astucias para socavar los cargos de tus pares, destácate por tu capacidad y tus virtudes.
Bienestar: Busca alcanzar el control sobre tus impulsos que, orientados y encausados debidamente, pueden marcar la diferencia. Conócete a ti mismo.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Hoy tu actitud será más positiva y esto se traducirá en una mejora de tu vida amorosa y familiar. Pero se vislumbra un traspié económico.
Amor: Recibirás gestos estimulantes de la persona que menos te imaginas. Pueden ser sentimientos ocultos que llegan tímidamente.
Riqueza: No has podido surgir en tu trabajo. Esto no es porque no hagas nada por ello sino porque la gente que te rodea te hunde.
Bienestar: Momento muy difícil por la deficiente comunicación y puntos de vista tan opuestos. Procura no perder los nervios y evita las discusiones sin sentido.
