Horóscopo de hoy viernes 19 de diciembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Debes redoblar esfuerzos. Percibirás una sensación de inestabilidad que no te permitirá ver claro dónde estás parado. Debes mantenerte firme. Amor: Definirás situaciones comprometidas sin necesidad de ser tajante. La amistad entre enamorados es tan importante como el deseo físico. Riqueza: Apertura en tu carrera laboral y profesional. Es probable que surjan nuevas ideas para aprovechar. Darás un salto importante. Bienestar: Tus habilidades de negociador te jugarán a favor. Nadie se resistirá a tus embates. Sentirás que tocas el cielo con las manos. Sé precavido.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Hoy pondrás en duda cada principio de lealtad y buena conducta que posees. El camino de lo correcto siempre es difícil. Amor: Sé más cuidadoso con las promesas de amor que realizas. No las tomes a la ligera o terminarás por herir a los que te rodean. Riqueza: Los ambientes laborales siempre se prestan para generar comentarios de mal gusto. Mantente alejado de este círculo. Bienestar: No postergues todas las cosas que deseas hacer con tu vida para más adelante. Correrás el riesgo de no llegar a concretar absolutamente nada.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No alcanzarás el éxito sentado en tu hogar esperando que una gran idea te alcance. Necesitarás dedicación y trabajo. Amor: Debes permitirte tomar las críticas constructivas como tal. Deja que tu pareja te ayude a crecer y mejorar como persona. Riqueza: No dejes de lado tus principios solo para congeniar con el resto de tus compañeros. Sigue tu propio camino. Bienestar: La sabiduría no es exclusiva de la experiencia, aunque sea su preferida. Puedes aprender grandes cosas de las personas menos pensadas.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Aparecerán motivos para evaluar tus sentimientos más profundos y tomar las riendas de tu propia vida, deja de lado las críticas. Amor: Si pasaste por momentos difíciles en tu relación de pareja, lo malo ya quedó atrás. Vivirás momentos de perfecta comunión. Riqueza: Se retrasan anhelados proyectos económicos. Mejor, crea las condiciones para aumentar la suerte en la búsqueda de la riqueza. Bienestar: No permitas que ninguno de tus allegados se tome demasiada confianza. Prefieres estar solo y no mal aconsejado, analiza tus prioridades.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Van apareciendo dificultades para actuar con independencia, la colaboración con los demás puede proporcionarte buenos resultados. Amor: Apoyarse en los mejores momentos compartidos con tu pareja servirá para recuperar las emociones que permanecían olvidadas. Riqueza: No dejes de interesarte por la economía del hogar. Las finanzas se manejan mejor si con tu pareja apuntan a un mismo objetivo. Bienestar: Los cambios son posibles solo si te preparas acerca de lo que quieres lograr. Valora una oportunidad de progreso y no dejes que otros te aventajen.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Las actividades profesionales te favorecerán los viajes y los nuevos encuentros. Debes propiciar este último. Amor: Conseguirás tranquilizar el ánimo de tu pareja, de manera que vuelva a encontrar la serenidad. Cómprale unas flores. Riqueza: Tu carácter apasionado y el deseo de conseguir algo más grande a nivel económico te permitirá obtener algo perdurable. Bienestar: Supervisa a fondo las tareas que deben realizar tus colaboradores, evitarás complicaciones legales e impositivas. Cautela en todo lo que hagas.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Ternura, atracción y una comunicación eficiente son tus mejores armas en el ámbito laboral. Una reunión poco planeada sale genial. Amor: Es bastante probable que alguien de tu familia te traiga un dolor de cabeza. Lo resolverás en breve, aunque el costo será alto. Riqueza: Harás una muy buena inversión y obtendrás resultados satisfactorios. Te encuentras en un momento de recuperación económica. Bienestar: Controla tu ansiedad, los cambios que propongas no pueden hacerse en un día. Proyecta, evalúa, las cosas salen mejor cuando las haces paso a paso.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Si estabas algo depresivo, recuperarás tus ganas de mirar al futuro y estarás en condiciones de lucirte por tu profesionalismo. Amor: Tu familia y tu pareja aplauden tus éxitos, pero a la hora de cooperar reclaman tu constante presencia. Defiende tu espacio. Riqueza: Deja de postergar esos trámites engorrosos que tienes pendientes, de lo contrario te afectarán mucho económicamente. Bienestar: Sin que estés preparado, te presentarás a una clase de yoga que cambiará la energía de tu día. Será una grata equivocación que continuarás, si lo deseas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Un viaje que se venía postergando surge nuevamente. Organiza tu trabajo y te quedará tiempo libre para descansar. Amor: No esperes que el amor y la felicidad aparezcan mágicamente. Estos están escondidos en cada momento que vives con tu pareja. Riqueza: No confíes ciegamente en tus compañeros laborales recién conocidos, mejor muéstrate reservado respecto a tus opiniones. Bienestar: No permitas que el frenesí laboral opaque el brillo de tu relación amorosa con tu pareja. El trabajo es solo una parte de tu vida, tómalo como tal.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Los problemas de comunicación son una constante para ti. Esto te traerá dificultades importantes en el trabajo el día de hoy. Amor: Finalmente te pondrás de acuerdo con tu pareja en la adquisición de una mascota. Disfruta cada momento con el recién llegado. Riqueza: Aprovecha tu experiencia de larga data en tu cargo para brillar sobre la competencia recién llegada, y deja claro quién eres. Bienestar: No te permitas olvidarte de tu familia, esta representa el vínculo con tu niñez y es un lugar seguro donde acudir cuando los problemas te invaden.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Por más que las cosas no salgan como quieres, no te rindas, sigue intentándolo. Pronto encontrarás esa brecha que buscabas. Amor: Completamente compenetrado con tu pareja, estarás en todo momento tan enamorado como el primer día. Riqueza: No utilices triquiñuelas o astucias para socavar los cargos de tus pares, destácate por tu capacidad y tus virtudes. Bienestar: Busca alcanzar el control sobre tus impulsos que, orientados y encausados debidamente, pueden marcar la diferencia. Conócete a ti mismo.