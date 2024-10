Las predicciones del horóscopo chino para noviembre 2024, signo por signo, según Ludovica Squirru

Noviembre 2024 llega con una energía amiga del Dragón, que rige el año según el horóscopo chino: es la del Chancho, lo que podría convertirlo en uno de los mejores meses del año. La combinación de ambos propicia la creatividad y el apoyo mutuo. Por esa razón, compartimos a continuación las predicciones de Ludovica Squirru para este mes, con propuestas y advertencias.

Signo por signo, las predicciones del horóscopo chino para noviembre 2024 según Ludovica Squirru

RATA

El Chancho del mes, en combinación con el Dragón y la energía transitable de madera, podrían provocar curiosidad a la Rata, por lo que se meterán en cotilleos. Esta será una tentación pasajera y, en ocasiones, divertida. Sin embargo, es recomendable que ponga atención a los secretos que le serán confiados.

BUFALO

El Chancho bajará la energía tierra, que es la que provoca que los Búfalos se sobrecarguen con obligaciones y obsesiones. Se atreverán a hacer cosas que normalmente le dan miedo. No necesitarán más que inteligencia para discernir entre los que les conviene y los que no.

TIGRE

El mes del Chancho mantendrá al resto del zoo entretenido, pero el Tigre será capaz de leer entre líneas. Descubrirán con facilidad los engaños, y aprenderán a disfrutar de las frivolidades sin descuidar las relaciones personales o profesionales y su salud.

CONEJO

La primera mitad del mes del Chancho continuará con las tendencias incendiarias del mes anterior, de tal manera que hay que mantener con disciplina cualquier proceso o tratamiento iniciado anteriormente. Querrán limpiar la madriguera y embellecer los espacios que los rodean.

DRAGÓN

Este mes cambiará la vida de los Dragones. El Chancho, energéticamente, atraerá para ustedes una verdadera revuelta. Hay amor, compromisos, proyectos fantásticos que no creían para ustedes y que ahora llegan a demanda. Pero analicen las cargas demasiado pesadas para más adelante.

SERPIENTE

El del Chancho siempre presenta retos para este signo, pero particularmente este mes tendrán que superar pruebas que los agotarán. La alianza con el Dragón generará problemas de salud, por lo que deberán mantenerse atendidos. Necesitarán crear planes de contingencia con familiares y amigos.

CABALLO

Noviembre no será el mes apropiado para hacer nada que no sea reparar errores de meses anteriores. Tendrán la oportunidad de evolucionar por medio de la gratitud, la bondad y la mesura. No es un año para perseguir ambiciones, tendrán las pezuñas sobre la tierra.

CABRA

Este mes estarán más valientes de lo normal, por lo que se atreverán a buscar aumentos o prestaciones en el trabajo, a decir realmente lo que piensa sin mediar diplomacia alguna y a estallar en ira si alguien la provoca. Podrían estar algo susceptibles en lo que respecta a su salud emocional o mental.

MONO

En el mes del Chancho se los invitará al chiquero, por lo que podrían verse envueltos en situaciones en las que la comedia competirá con la aventura. Es posible que ganen un dinero extra o que reciban apoyo inesperado por parte de amigos y enemigos.

GALLO

El mes del Chancho será consecuencia de lo vivido durante el período anterior, lo que provocará que las reacciones se dividan. Aquellos que tengan mayor influencia yin tendrán una aproximación más saludable en estos días, ya que mejorarán su capacidad de comunicación.

PERRO

Aquellos canes que decidan continuar con las tareas emprendidas durante el mes anterior tendrán un período mucho más agradable que aquellos que den preferencia a otras personas. Sin embargo, podría resultar difícil resolver las consecuencias de su desobediencia de aquí hasta que termine el año del Dragón.

CHANCHO

Aunque no parezca, el clima afectará a la vida cotidiana de los Chanchos, según su ubicación alrededor del mundo. Para mejorar la evolución de su mes, se les recomienda entrar en contacto con el agua, de la manera que mejor lo lleve.