Signo por signo, cómo afecta la llegada de Mercurio retrógrado

Este viernes, ingresamos en una nueva temporada del popular Mercurio retrógrado, en su segunda aparición este año en curso. Oportunamente, el planeta influye sobre la constelación de Tauro y se extenderá hasta el próximo 15 de mayo.

Siempre sucede que este fenómeno tiene una gran repercusión sobre todos los signos del Zodíaco y sus consecuencias no suelen ser muy positivas, por lo que en redes se convierte en uno de los términos más populares sobre estas fechas.

Astrológicamente, se registra cuando Mercurio recorre su órbita «en sentido contrario al habitual», como si lo hiciera marcha atrás.

Cabe aclarar que esto es una inversión ficticia y que no está contemplado desde el punto de vista astronómico, pero sí tiene repercusión en los signos donde se considera que el centro del universo sería la Tierra, y no el Sol. Es decir, es como si se tratara de una especie de ilusión óptica.

Por eso, científicamente se conoce como el ‘movimiento aparentemente retrógrado’ de Mercurio.

Cómo afecta Mercurio retrógrado a tu signo

A continuación, repasamos cómo Mercurio retrógrado afecta hasta el 15 de mayo a cada uno de los signos del zodíaco.

Aries: Se despierta tu lado más impulsivo e impaciente, haciéndote tomar más riesgos de los que deberías. Más vale que intentes mantener la calma y no dejarte llevar en exceso.

Tauro: Al producirse sobre esta constelación, es probable que todo se vuelva un poco caótico porque les influirá en mayor medida. Deben tener especial cuidado con la soberbia y con perder los papeles, juntos son una mala combinación.

Géminis: Te hará estar mucho más nostálgico y mirarás al pasado con mayor frecuencia. Debes tener cuidado porque pueden abrirse puertas que estaban cerradas.

Cáncer: Puede hacerte perder algo de perspectiva, haciendo que veas problemas donde no los hay o, por el contrario, que te hagas falsas ilusiones.

Leo: Especial cuidado con el orgullo y, sobre todo, tratá de controlar tus comentarios porque podés llegar a ser muy cruel cuando consideras que alguien no te sigue el ritmo. Esta faceta puede intensificarse.

Virgo: Puede intensificarse esa sinceridad innata en vos… así que, quizás peques de ser demasiado directo. Tratá de pensar las cosas antes de decirlas.

Libra: Tiempo de que te enfrentes a tus miedos y que ordenes tu lista de prioridades. Pese a que sea un buen momento para reflexionar, recordá que no es una etapa para tomar decisiones.

Escorpio: Puede que estos días estés más inflexible de lo normal y que tus comentarios puedan jugarte alguna que otra mala pasada. Podés hacer mucho daño, así que tené cuidado.

Sagitario: Sentimientos de frustación que con este movimiento astral pueden intensificarse. Además, pueden traer consigo más de un malentendido.

Capricornio: Al contrario de lo que puede parecer, te va a ayudar a estar más centrado. Es verdad que todo a tu alrededor puede volverse más caótico, pero vas a mantener los pies en la tierra en todo momento.

Acuario: Este movimiento planetario va a hacer que crezcas como persona y que, en cierta manera, termines de madurar. Vas a empezar a valorar tu vida de una forma mucho más positiva.

Piscis: Vas a hacer balance de las personas que merecen estar en tu vida. Reflexioná, porque es importante que no actúes de manera impulsiva y, sobre todo, no tomes ninguna decisión determinante.