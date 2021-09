Howard Wilkerson, un interno que da pelea en el poste bajo y contra el racismo

A mediados de 2006, Howard Wilkerson III salió de Carolina del Norte, Estados Unidos, hacia el mundo con la ilusión de jugar al básquet de manera profesional. Primero pasó por Francia y luego recaló en Sudamérica donde lleva más de 10 años jugando. En los últimos años pasó por Centro Español, Atenas de Patagones y ahora defiende los colores de Del Progreso en la Liga Argentina. Éste jueves visitó a En eso estamos de RN RADIO 89.3 donde charló sobre su historia de vida, su llegada a Roca, las dificultades se intentar jugar en el extranjero y el racismo.

"Ser jugador profesional no es para todos. Es muy difícil salir de tu país a un lugar donde no sabes el idioma. Primero fui Francia y la pasé mal. Son muy fríos y tienen algo con los americanos. Entonces estuve mal el tiempo ahí. El básquet es algo que amo y que quería seguir jugando, por eso tu amor por la profesión tiene que ser muy fuerte. Vas a extrañar tu familia y el ritmo de vida de tu país. Es re difícil, los primeros años se pasan mal", aseguró el pivote.

"Es muy difícil adaptarse, por no saber el idioma y si el técnico no sabe hablar ingles, es muy complicado. Pero como el básquet es el mismo en todos lados, así que si sabes un poco y tenes IQ de básquet vas a estar bien", explicó.

Duranta la entrevista también habló sobre racismo y la historia de la lucha en Estados Unidos: "La historia de la esclavitud es muy fea y todavía hay mucho racismo".

Además, explicó por qué a pesar de que en nuestro país a veces se utiliza la palabra "negro" o "negrito" para referirse con cariño a alguien es una expresión que al colectivo afrodescediente le genera mucho daño.

"Esa palaba, para nosotros es distinta. Yo estoy hace tantos años acá, y se que usan esa palabra por cariño, pero es algo que los jugadores nuevos no lo entienden. Para mi identificar a alguien solo por el color de piel está mal, yo quiero cambiar eso. Ahora no me enojo, porque tengo muchos años acá y es algo que quiero que la gente tenga en cuenta con los afroamericanos que vienen por primera vez acá. En Estados Unidos lo usamos para castigar. Escuchamos esas cosas y nos enoja mucho, la verdad es que nos tenemos que enfocar y no escucharlo, pero somos humanos y esas cosas tienen que estar en nuestro crecimiento", explicó.

"El problema es que a nosotros no nos gusta. Si soy negro y estoy orgulloso de ser negro pero ese no es mi nombre", puntualizó.

También habló sobre sus expectativas para la temporada que se viene y aseguró que quiere mejorar su rendimiento luego de una mala temporada tras el parate por la pandemia de coronavirus.