Video | Leo García víctima de un salvaje ataque homodiante: «me pegaron por mi sexualidad»

El músico Leo García fue víctima de un salvaje ataque homodiante, según mostró en sus redes sociales. El artista compartió varios videos y fotos en los que su rostro se ve ensangrentado. "Me pegaron por mi sexualidad", relató en uno de ellos.

El artista, que recientemente se presentó en Neuquén, contó lo que le pasó. Dijo que salió en General Rodríguez y que se puso a conversar con otro hombre. "Cuando le tiré una onda gay así respondieron", relató.

En otro de los videos, García les respondió a quienes le decían que se cuide o que elimine las imágenes. Aseguró que no va a quitar las publicaciones: "me pegaron, me parece que está bueno decir la verdad".

Finalmente, el artista anunció que no va a seguir presentándose, aunque va a cumplir con las fechas ya pautadas. "No quiero seguir más porque siento que no me quieren", expresó, visiblemente afectado por lo ocurrido.