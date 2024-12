Carlos Gadano busca un giro en el Colegio de Abogados de Roca: «No puede ser un apéndice de los poderes de la Provincia»

Carlos «Tito» Gadano es el presidente electo del Colegio de Abogados de Roca, el más grande de Río Negro, luego de que su agrupación Independencia y Participación, logró la victoria tras diez años afuera de la conducción del gremio de letrados.

El viernes, por una exigua diferencia, la lista de Gadano logró recuperar la conducción, que estaba en manos de Nicolás Díaz y su lista Diálogo y Pluralidad. De esta manera «Tito» volverá a rol que ya ocupó en varias oportunidades, la primera durante la década del 90.

«Estaba convencido que estaba a años luz de volver a la presidencia del Colegio, pero algunos compañeros no pudieron postularse. A último momento decidí ir por la presidencia», contó el líder candidato de Independencia y Participación.

Gadano recibió a Diario RÍO NEGRO en su laberíntico estudio de la calle Tucumán, donde se conjugan muebles antiguos con decenas de expedientes de casos, con una sobria biblioteca de fondo.

Qué buscará el nuevo presidente del Colegio de Abogados de Roca

A la hora trazar objetivos, Gadano dijo que es fundamental a recuperar la independencia del Colegio de Roca. «No puede ser un apéndice de los poderes de la Provincia». La frase no deja a lugar a dudas sobre lo que Gadano piensa sobre el rol de la institución en los últimos años. «El Colegio no puede ser el vocero de las decisiones de los poderes, tiene que ser el representante de los abogados frente a los poderes», insistió.

Gadano en su estudio de Roca, a dos días de su peleada victoria en el Colegios de Abogados de Roca. (Foto: Alejandro Carnevale)

La responsable del triunfo es la «idea de independencia», aseguró el abogado, quien indicó que pese a su afiliación política, esta no tendrá ningún tipo de injerencia en su rol. «De la puerta del colegio para adentro la idea política partidaria no no tiene este ningún tipo de viabilidad», remarcó.

Gadano aclaró que no van a hacer una trinchera y pelearse con el Gobierno de la provincia. «Nos interesa el diálogo», remarcó. Sin embargo, detalló que no van a ir a un diálogo de «sumisión o acatamiento».

El otro tema relacionado con la independencia del Colegio en el que Gadano opina con vehemencia es el Consejo de la Magistratura. «Está funcionando a nuestro criterio de muy mala manera tanto en lo que hace a la designación de los jueces como a la remoción o a la valorización de la conducta de los magistrado», señaló «Tito».

Las razones de las críticas de Gadano al Consejo de la Magistratura

A la hora de esgrimir las razones de su opinión sobre el Consejo de la Magistratura señala que ha perdido el espíritu de la ley de designar al que tiene mejor puntaje. «El Consejo de la Magistratura se ha transformado en un lugar donde se distribuye poder», señala el nuevo presidente del Colegio de Abogados.

«Acá vienen los acuerdos de los legisladores oficialistas con el Poder Judicial hechos desde Viedma, sin conocer quiénes son los candidatos que se presentan». Y señaló que votan a los candidatos que tienen más relación sin fijarse en los puntajes. «O manejando caprichosamente los puntajes de las entrevistas (de los candidatos) para ponerlos en los primeros lugares», advierte.

«Hay un tema de una terna, que es lo que dice la ley, que se está utilizando de manera tramposa», remarcó.

«Queremos levantar el puntaje del concurso de oposición, en desmedro de la entrevista, porque creemos que en la entrevista donde se plantea la mayor discrecionalidad y queremos ponerle coto porque tiene mucho puntaje en este momento la entrevista que el que la oposición», concluyó.