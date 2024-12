El “frente peronista” intentó su unidad en Río Negro, pero la respuesta fue parcial

El fin de semana, en Cipolletti, se cumplió el encuentro del “frentismo peronista”, convocado por Vamos con Todos, que lideró la candidata a la Gobernación en el 2023, Silvia Horne, expresándose como oposición al gobierno de Javier Milei y “alternativa” a la administración de JSRN.

También, en el documento se reconoce que la respuesta a los convocados “no fue total” y, después, como “primera acción de este nuevo frente” se requiere “pedirle perdón a nuestro pueblo peronista” y a los “sectores sociales” por “los errores cometidos”. Se concluyó que “se inicia un cambio de metodología de toma de decisiones”.

Además de la propia Horne, las organizaciones participantes fueron Comunidad Organizada (Jaime Arce); Comunista (Hugo Rifo); Del Trabajo y el Pueblo (Raúl Rajneri); Incluyendo Bariloche (Andrea Galaverna); Miles (Ariel Aguilera); PARTE (Magdalena Odarda); Patria Grande (Cristóbal Cervera); Somos (Mateo Canosa) y Unidad Popular, (Rafael Zamaro y Walter Wesmuller), entre otros dirigentes.

El comunicado consigna al presidente del bloque, José Luis Berros -acompañado por el secretario Alejandro Marinao- como representación del PJ presente. En realidad, el legislador sorista es vice de la conducción justicialista pero desde el sector que explicó su asistencia a título personal. La invitación institucional fue al presidente Sergio Hernández, que no concurrió al llamado.

El encuentro fue encabezado por Silvia Horne, candidata a la Gobernación en el 2023 por Vamos con Todos. Foto Gentileza

No fue la única inasistencia, tampoco; fueron otros convocados, como el Frente Grande, Kolina, Nuevo Encuentro y Socialista.

Al cierre se acordó un nuevo encuentro para el 15 de febrero para enfocarse en el proceso electoral del 2025. El posicionamiento remarcó que se “potenció la voluntad de Unidad y de someter las próximas candidaturas a elecciones internas transparentes”.

El documento se tituló “es el mismo vaso, hay quienes desean que se llene y quienes solo ven la parte vacía”.

Se manifestó que “es cierto que no fue total, pero es la mayor convocatoria, la más numerosa y con debate horizontal que se realiza desde el 2019. No es menor”. Se agregó que fue “todo el arco posible”.

“Toda esta heterogeneidad pudo volcarse por un momento en un recipiente, no para “encuadrarse” detrás de alguien” sino para reafirmar “tres cuestiones inalterables: nos oponemos al modelo que impone Milei; somos alternativa al modelo de JSRN ; y a nuestros representantes los sometemos a la elección directa de todos los integrantes del frente que vamos a conformar, y con reglas transparentes. No parece demasiada exigencia para quienes optaron por no concurrir. ¿O si?”, se indicó en el documento, direccionado evidentemente a la conducción del PJ.