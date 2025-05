Quién es Viviana Aguirre, la funcionaria libertaria que destapó las denuncias por corrupción en el PAMI

La Justicia federal lleva adelante una investigación formal por presuntas maniobras de extorsión y financiamiento irregular en las delegaciones del PAMI y la Anses. La impulsa el fiscal Patricio Sabadin. Se conocieron también que hay nuevas sospechas en Misiones y Santa Cruz. Las denuncias salpican a La Libertad Avanza. Una de las acusaciones salieron a la luz por Viviana Aguirre, exfuncionaria del organismo en La Plata.

Aguirre es legisladora suplente en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. “Puse $15 millones en la campaña, fui fiscal general e iba al Hotel Libertador a acompañarlos. Por eso, cuando me ofrecieron la dirección de PAMI en La Plata lo tomé con todo el amor del mundo», relató este martes en diálogo con Radio con vos.

Según indicó La Nación, en 2021 acusó al conductor Fabián Gianola por hechos de abuso durante 2019 cuando ambos trabajan en Radio Colonia. Según sostuvo Aguirre, el actor la besó en la boca sin su consentimiento.

Corrupción en PAMI: qué maniobra se investiga

El medio de Buenos Aires expuso que Aguirre acusó a Sebastián Pareja, armador bonaerense de LLA, y a su colaborador, Juan Osaba, por ser desvinculada de su función en el organismo por “negarse a ocultar hechos de corrupción”.

Aguirre afirmó que se obligaba a los empleados a desviar parte de sus sueldos para financiar actividades partidarias. “Toda la corrupción que yo sacaba se la mostraba a Milei; cuando era candidato me contestaba, cuando le mostré la corrupción y era Presidente me clavó el visto y Karina me bloqueó. Esto viene desde Milei para abajo”, expresó Aguirre.

Según indicó el medio Clarín, funcionarios de la Justicia federal comentaron que investigan maniobras que van de 100 mil a los 300 mil pesos. «Le pedimos a la jueza que habilite medidas de prueba para verificar si existieron estas maniobras y si fueron de manera extorsiva. Citaciones y verificar qué tipo de contratación tenían los trabajadores mencionados», señalaron.