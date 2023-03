Caso Agostina Jalabert: la abogada sorprendida por las expresiones del Fiscal General

El lunes el Fiscal General del Estado mexicano de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, afirmó que la modelo e influencer argentina Agostina Jalabert «pericialmente y científicamente ella se quitó la vida», durante una conferencia de prensa por el Gabinete de Seguridad de esa provincia mexicana.

La abogada de la familia Jalabert, Betina Teuly, se mostró sorprendida frente a estas declaraciones del fiscal general y afirmó que se viene trabajando desde el lunes pasado «con la fiscalía de feminicidios (femicidios en nuestro país) en Cancún», ya que se abrió la línea de investigación por presunto femicidio.

Agregó que Montes de Oca «autorizó al vicefiscal de la zona centro a pasar la carpeta (de investigación) a la Mesa y a la fiscalía de feminicidios, entonces nosotros no sabemos que puede estar diciendo. Sería una pérdida de tiempo, de dinero, de energía y no tenemos idea que lo llevo a decir eso».

A su vez sostuvo que Montes de Oca «va a tener que fundamentar (sobre el suicidio) porque nosotros estamos aportando los elementos necesarios, que indican otra cosa».

Teuly afirmó que se avanza en el caso de la joven de Carmen de Patagones, a pesar de las expresiones vertidas por el fiscal general. También se refirió a la situación de Juan Manuel Reverter, la pareja de Agostina Jalabert y explicó que «cuando hay una carpeta de investigación de feminicidios sin detenidos, como en este caso, se procede primero a la investigación. Cuando se cierra, de acuerdo a los datos incorporados, se decide si hay acción penal o no» contra el sospechoso.

La abogada sostuvo que no puede dar detalles de la causa ya que «cuando hay un proceso de investigación no podemos dar información, no se nos permite. Ni nosotros ni el fiscal encargado del expediente porque podemos comprometer a la investigación».

De cualquier manera dio a conocer que «hay nuevos elementos que apuntan, tanto la familia como yo, que cada vez estamos convencidos de que fue feminicidio».

Sobre los plazos por la carpeta de femicidios que «no va a tardar tanto» porque la investigación está en curso y «estamos incorporando todos los datos que faltan y la fiscal decide, junto conmigo, y si la familia está de acuerdo, la carpeta de investigación».