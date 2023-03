El fiscal general de México insiste que Agostina Jalabert se «quitó la vida»

Cuando todo hacía suponer que la caratula de la causa podría tener un giro, el Fiscal General del Estado mexicano de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, afirmó hoy que la modelo e influencer argentina Agostina Jalabert «pericialmente y científicamente ella se quitó la vida».

Estas declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa ofrecida este lunes por el Gabinete de Seguridad de esa provincia mexicana. El fiscal detalló que «sin embargo si había un entorno de violencia antes y durante ese momento con su pareja (Juan Manuel Reverter)».

De esta manera el funcionario judicial, por otra parte, aseguró que no se descarta que «su pareja no haya inducido» al suicidio y «puede ser una de las posibilidades y es materia de investigación».

Montes de Oca, el fiscal de fiscales del Estado de Quintana Roo, volvió a insistir que Agostina Jalabert «se quitó la vida materialmente». Luego una periodista le consulta sobre las quemaduras de cigarrillos y asegura que fue antes de «quitarse la vida». Detalló que hubo violencia «la noche anterior entre ella y su pareja. Hay evideciencias suficientes»

Sobre Juan Manuel Reverter, la pareja de Agostina Jalabert, el fiscal afirmó que «había sido entrevistado por la policía de investigación y en ese momento no teníamos elementos para realizar una detención o cualquier otro tipo de acción legal contra de él. Sin embargo, eso no quiere decir que no se lo busque más adelante o que pueda establecerse un vínculo con la muerte de esta persona».

En una nota en TN, el padre de Agostina, Edgardo Jalabert afirmó la necesidad de que cambie la carátula de la causa: «Nuestra abogada encontró infinidad de pruebas como para que el caso se catalogue de feminicidio, como se dice en México. La policía en su momento vino, hizo las pericias que consideraba necesarias y lo catalogó un suicido, por eso Reverter no tiene pedido de captura».

«Queremos la verdad, queremos que se haga justicia por Agos. Las formas en que todo sucedió no nos indicaría que se hubiese quitado la vida, y más de la forma en la que la encontró mi otra hija. Esto merece una investigación más profunda”, agregó Jalabert.

Aclaró que la familia desde Argentina no podía detener la cremación del cuerpo de Agostina, sino que lo tenía que hacer la fiscalía. Sin embargo, al estar la causa caratulada como suicidio, el cuerpo fue cremado rápidamente.