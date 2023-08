Caso Rafael Nahuel: organizaciones y referentes mapuche se movilizaron en el cuarto día del juicio

El juicio por Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años asesinado de un disparo en Villa Mascardi, continúa hoy miércoles 23 de agosto con la cuarta audiencia en el edificio de Tribunal Oral Federal de Roca en la causa que se sigue contra cinco suboficiales de Prefectura Naval Argentina por homicidio agravado. Desde temprano varios grupos sociales y referentes de la comunidad mapuche, realizaron una movilización y permanecen en la calle, afuera frente al edificio.

El juicio por el joven mapuche asesinado en 2017 comenzó esta mañana minutos antes de las 9. Con todas las partes en la sala, el primer testigo en declarar fue Francisco Lezcano, miembro de la agrupación Albatros hace 14 años quien se encontraba el día de los hechos en Villa Mascardi.

Es la cuarta audiencia por el homicidio de Rafael Nahuel en el cual se espera que declaren otros testigos de la Prefectura, según el cronograma dispuesto por el tribunal liderado por Alejandro Silva, junto a Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava.

Mientras en las afueras del edificio de Tribunal Oral Federal se está realizando desde temprano una gran movilización, entre ellos grupos sociales como la CCC y la FOL, junto a referentes de la comunidad mapuche, para acompañar la jornada de juicio ya que en esta ocasión los padres de Rafael Nahuel no pudieron estar presente.

Orlando Carriqueo, werkén del Parlamento Tehuelche-Mapuche en Río Negro, explicó a Diario RÍO NEGRO que «esta semana los papás de Rafa no pudieron venir por falta de medios económicos» y esto es algo que suponían iba a suceder, por ello sostienen que resulta necesario trasladar el juicio a Bariloche.

«Los imputados no están viniendo y tampoco los testigos. Nos parece injusto a todas luces esto tanto para la familia, como para las comunidades que sufrimos el ataque por parte del Estado y no es justo para la sociedad», criticó y agregó que: «Me parece que hay todo un entramado para hacer funcionar a la defensa corporativa de la fuerza de seguridad yes peligroso para la democracia».

«Hay una sensación de injusticia, una sensación de protección hacia las fuerzas de seguridad y eso me parece muy grave». Orlando Carriqueo, werkén del Parlamento Tehuelche-Mapuche en Río Negro

Por su parte refirió a la causa señaló que para la comunidad y la sociedad que los apoya, todo fue un «claro crimen del Estado donde las Fuerzas de seguridad avanzaron sobre una comunidad y con armas letales atacaron asesinando Rafael Nahuel y lastimando a dos personas». En tanto se espera a ver cómo avanza la jornada, Carriqueo señaló que permanecerán en el lugar para continuar visibilizando la causa y dar cuenta de que apoyan a la familia de la joven asesinado.