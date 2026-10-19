Interna en el peronismo: la cumbre Cristina Kirchner – Sergio Massa y el desafío al armado presidencial de Axel Kicillof

El vínculo político entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner atraviesa su momento más frío: llevan más de un año sin mantener una reunión a solas. La distancia entre los referentes del peronismo dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en un factor determinante en la reconfiguración del partido.

Mientras el gobernador de la provincia de Buenos Aires acelera su proyecto político y busca consolidar su autonomía, la exmandataria reactivó su línea directa con Sergio Massa, enviando un mensaje claro hacia el interior del partido en medio de la disputa por el liderazgo.

El mapa de la interna: tres polos de poder que dejó al descubierto el 17 de octubre

Hoy la estructura opositora funciona dividida, de facto, en tres bloques que compiten por la estrategia para enfrentar al Gobierno nacional:

El esquema Kicillof (La Plata / La Matanza): apoyado en la territorialidad y la «liga de intendentes» (Fernando Espinoza, Verónica Magario). Suma a dirigentes distanciados de La Cámpora, como Juanchi Zabaleta. Su entorno asegura que el gobernador busca liderar la nueva etapa sin esperar el aval del Instituto Patria.

apoyado en la territorialidad y la «liga de intendentes» (Fernando Espinoza, Verónica Magario). Suma a dirigentes distanciados de La Cámpora, como Juanchi Zabaleta. Su entorno asegura que el gobernador busca liderar la nueva etapa sin esperar el aval del Instituto Patria. El sector Cristina Kirchner: conserva la centralidad y el peso de las decisiones en la estructura tradicional. Respalda a figuras como Uñac o Gerardo Zamora. Desde este sector advierten que un proyecto peronista que intente prescindir de la expresidenta corre un alto riesgo electoral.

conserva la centralidad y el peso de las decisiones en la estructura tradicional. Respalda a figuras como Uñac o Gerardo Zamora. Desde este sector advierten que un proyecto peronista que intente prescindir de la expresidenta corre un alto riesgo electoral. El rol de Sergio Massa: mantiene diálogo directo y frecuente con la exmandataria, pero evita la confrontación abierta con Kicillof. Su mirada está puesta en el tablero legislativo y en los movimientos del oficialismo en el Congreso.

El mensaje detrás de la foto en Recoleta

La reciente reunión de 40 minutos a puertas cerradas entre Massa y Cristina Kirchner demostró que el líder del Frente Renovador conserva un canal de interlocución privilegiado que otros sectores perdieron.

Según trascendió, el encuentro no se centró en candidaturas, sino en dos ejes de urgencia para la oposición: la posible eliminación de las PASO (que alteraría el armado electoral) y el escenario geopolítico marcado por Brasil y Estados Unidos.

Sin embargo, en La Plata la lectura política fue directa. Cerca del gobernador interpretan que la exhibición pública de esa cercanía es un movimiento táctico para restarle margen de maniobra a Kicillof en la provincia.

En paralelo a la reorganización partidaria, Cristina Kirchner mantiene un perfil público bajo, enfocado en administrar su situación en los tribunales.

Su entorno político y legal aguarda por estas semanas una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU. En el kirchnerismo confían en que un fallo internacional favorable le permita fortalecer su posición política frente a las causas judiciales que la involucran.