Cristina Kirchner y Lázaro Báez afrontarán por separado los juicios por Hotesur y Los Sauces

El Tribunal Oral Federal 5 resolvió este jueves 17 de septiembre desdoblar los juicios por las causas Hotesur y Los Sauces, que tienen entre sus principales acusados a Cristina Fernández de Kirchner. Los jueces consideraron que ambos expedientes presentan objetos, sociedades, bienes, fuentes de fondos y pruebas diferentes y advirtieron que un debate conjunto podría extenderse durante más de dos años.

La Justicia desdobló los juicios Hotesur y Los Sauces

Según detalló Infobae, el juicio por Los Sauces comenzará el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10, mientras que el debate por Hotesur fue fijado para el 19 de marzo de 2027, también a las 10. Ambos procesos serán presenciales.

La decisión separa las causas, que habían sido acumuladas por su conexión procesal, pero no modifica las acusaciones, la prueba admitida ni las posibilidades de defensa. Cada expediente cuenta con casi 200 testigos propios y las listas coinciden en poco más de 20 personas. Según el tribunal, un juicio unificado obligaría a las partes a participar de audiencias sobre pruebas ajenas a sus representados y podría generar suspensiones.

En Los Sauces, la acusación sostiene que la sociedad cobró $25,9 millones entre 2009 y 2016 por alquileres a empresas de los grupos Báez e Indalo, que habrían representado el 88% de su facturación. La causa también investiga presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos mediante operaciones inmobiliarias y hoteleras.

Hotesur, en tanto, analiza una presunta maniobra de lavado vinculada con fondos provenientes de supuestas irregularidades en la obra pública vial de Santa Cruz. La investigación apunta a la explotación de hoteles de la familia Kirchner y a la intervención de Valle Mitre, firma que habría pagado más de $28 millones a Hotesur.

El tribunal sostuvo que separar los debates permitirá organizar la prueba por bloques homogéneos y comenzar con Los Sauces, expediente que presenta un mayor avance en las diligencias pendientes.

Con información de Infobae