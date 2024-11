Confirmaron la condena contra un hombre que por el robo de una billetera cometió un homicidio

El Tribunal de Impugnación Provincial (TIP), integrado por los jueces Adrián Zimmermann, Miguel Ángel Cardella y Carlos Mussi, rechazó el recurso presentado por la defensa de Juan Adalberto Kusiak. En consecuencia, confirmó la sentencia que condenó al imputado a 12 años de prisión como autor del homicidio de Candelario Martínez y de las lesiones graves causadas a Roberto Sánchez.

Los jueces del TIP recordaron que un tribunal de juicio condenó el 4 de julio pasado a Kusiak como autor responsable de homicidio simple y de lesiones graves y le impuso 12 años de prisión.

Para el tribunal de juicio, la fiscalía probó el hecho que le había atribuido al imputado. Se trata del homicidio de que ocurrió la noche del 30 de septiembre del 2021, en el campo de propiedad de Roberto Pierangelini, denominado “Establecimiento Nehuén”, ubicado en la jurisdicción de Avellaneda, en la localidad de Valle Azul, provincia de Río Negro.

Según la acusación fiscal, esa noche se reunieron Roberto Sanchez, Candelario Martínez y el imputado. En determinado momento, Kusiak comenzó a recriminarle a Sánchez que le había sustraído la billetera, comenzó a buscarla en el interior de una camioneta que se encontraba estacionada cerca de la vivienda.

Kusiak arremetió, sin mediar palabras, contra Sánchez portando un cuchillo, de unos 25 centímetros de largo, con el que le dio una puñalada y le ocasionó un neumotórax. Sánchez herido logró irse hacia el campo para esconderse de su agresor.

Una puñalada letal contra una de las víctimas

Pero Kusiak no se calmó. Al contrario, agredió con un arma blanca a Martínez con intención de matarlo. Le causó tres lesiones cortopunzantes a la víctima que provocaron una hemorragia interna fatal.

El drama no cesó. Sánchez escuchó que Kusiak lo llamaba y cuando se retiró, entró al domicilio y vio a Martínez tendido en el suelo ya sin vida. Minutos después, Kusiak regresó, pero Sánchez se volvió a esconder entre los matorrales.

Kusiak lo volvió a llamar a los gritos, pero Sánchez por temor no salió. El agresor se fue y luego volvió. Sánchez se escondió en un galpón y recién salió cuando personal policial llegó al lugar.

La defensa del imputado cuestionó la sentencia condenatoria

La defensa impugnó la sentencia. Cuestionó la valoración de las pruebas y de la declaración, sobre todo, de Sánchez, que los jueces del tribunal de juicio de la Segunda Circunscripción Judicial hicieron para condenar al imputado.

Por eso, pidió a los jueces del TIP que revoquen la sentencia condenatoria y que se “absuelva a Kusiak por el beneficio de la duda porque no hay forma de superar la duda en este proceso respecto de lo que ocurrió”.

La fiscalía solicitó que se confirme la sentencia condenatoria. Advirtió que la defensa intenta tirar abajo el relato de Sánchez, que “es una de las víctimas que ha tenido este caso, único testigo de lo que ha sucedido ese día al decir que en el relato ha recaído en algunas contradicciones”.

"Soy totalmente inocente"

“Soy un padre de familia, siempre hice las cosas bien, no tengo ni siquiera una falta de tránsito para que tenga en cuenta porque siempre respeté la ley, siempre respeté la justicia y la fiscalía me acusa de montones de cosas que yo no hice y yo soy totalmente inocente y voy a llegar hasta el final aunque me sigan acusando de cosas que no hice, voy a llegar hasta el final”, expresó Kusiak ante el TIP.

Zimmermann destacó la respuesta del Ministerio Público Fiscal que calificó como completa y “suficiente para desechar” los cuestionamientos de la defensa contra la sentencia condenatoria.

Destacó lo señalado en la sentencia respecto a la versión de Sánchez “se encuentra convalidada no solamente con su propio relato (coherente, sólido y veraz) sino también porque las mentadas contradicciones señaladas por la defensa, o bien no fueron tales o no tienen entidad suficiente”.

“La diferente opinión o interpretación del recurrente es insuficiente para demostrar arbitrariedad en los fundamentos” del tribunal de juicio.

“Ya sostuve que la discrepancia en la valoración de la prueba es insuficiente, tanto como interpretar una reconstrucción de los hechos sin la totalidad de los indicios y/o asignándoles una fuerza o intensidad probatoria que difiere a las del sentenciante sin demostrar arbitrariedad”, afirmó Zimmermann.

Tras revisar cada uno de los cuestionamientos señalados por la defensa, el juez del TIP votó por rechazar el recurso de impugnación. Sus pares Cardella y Mussi adhirieron. La sentencia aún no está firme porque a la defensa del imputado le queda la opción de recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia.