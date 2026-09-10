Última etapa del juicio por Maradona: la defensa de Cosachov sumó un testimonio clave

El juicio por la muerte de Diego Maradona ingresó en su etapa final después de cinco meses de debate oral en los tribunales de San Isidro. Esta semana comenzaron a declarar los testigos convocados por las defensas, que presentaron una lista final de apenas seis personas. Sus testimonios serán escuchados antes del inicio de los alegatos, previsto para el 29 de septiembre.

Un perito defendió a Cosachov y cuestionó la pericia sobre Maradona

Infobae detalló que este jueves declaró el psiquiatra Aníbal Areco, perito de parte de Agustina Cosachov, convocado por su abogado Vadim Mischanchuk. El especialista cuestionó las conclusiones generales de la Junta Médica y sostuvo que Maradona murió como consecuencia de una descompensación cardíaca.

Areco afirmó que el Diez atravesaba “un cuadro de trastorno por consumo problemático de sustancias y alcohol crónico” y consideró que la medicación indicada por Cosachov fue adecuada para ese cuadro. Según explicó, las dosis de psicofármacos administradas se encontraban dentro de los rangos terapéuticos y “no generaban problemas cardíacos”.

El perito también señaló que, en la práctica psiquiátrica habitual, no es necesario realizar estudios cardiológicos o de laboratorio antes de administrar ese tipo de medicamentos, debido a su amplio margen de seguridad. Además, recordó que Maradona había sido monitoreado durante su internación en la Clínica Olivos y no se habían detectado complicaciones cardíacas.

Consultado sobre su estado mental, Areco sostuvo que Maradona conservaba sus capacidades para tomar decisiones, pese a algunos episodios aislados de confusión.

Respecto de la internación domiciliaria, afirmó que debía incluir tratamiento psiquiátrico y psicofarmacológico, además de atención clínica, neurológica y enfermería especializada. En ese esquema, Cosachov debía ocuparse de los aspectos psiquiátricos, mientras que la atención clínica quedaba bajo responsabilidad de la empresa de medicina prepaga.

Con información de Infobae