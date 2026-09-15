Cosachov suma respaldo en el juicio por la muerte de Maradona y su defensa habla de un “plan criminal” caído

La psiquiatra Agustina Cosachov, una de las siete acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona, volvió a ser favorecida este martes en el juicio luego de que un médico respaldara el plan farmacológico recibido por el paciente durante la internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre y su defensor ratificó: «Se cayó el plan criminal y el dolo».

Maradona: un médico avaló la medicación indicada por Cosachov

Vadim Mischanchuk, defensor de la imputada, resaltó que ya son cinco testigos -cuatro psiquiatras y un toxicólogo- que avalaron las indicaciones dadas por Cosachov para el tratamiento del célebre futbolista.

En la audiencia, Sergio Damián Chebar (testigo propuesto por los abogados de la médica) consignó que «la medicación era la correcta y las dosis no eran altas». Mischanchuk resaltó que «es la frase común de todos, incluso los peritos de la junta médica efectuada por la Policía Científica y la labor de la asesoría pericial de San Isidro».

Además, Ricardo Watman —directivo de Swiss Medical— precisó que la prepaga “estuvo a cargo del seguimiento de Maradona con un equipo de enfermeros, una coordinación médica y profesionales de diferentes especialidades como Neurología, Clínica Médica y Nutrición, entre otras”.

“Estamos muy conformes con la forma en que se está llevando adelante el juicio y lo que se está probando en cada audiencia”, expresó Mischanchuk respecto al avance del debate oral y público, que se encuentra en su recta final.

De esta manera, según consideró el letrado, «se cayó el plan criminal y el dolo», al mencionar hipótesis y las acusaciones realizadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Por su parte, fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que el jueves 17 de septiembre comparecerán en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro el cardiólogo Ricardo Iglesias y el legista Antonio Maya, perito de parte del neurocirujano y exmédico de confianza, Leopoldo Luque.

NA