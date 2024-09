Detuvieron a un mapuche vinculado a Jones Huala para que comparezca en el juicio por usurpaciones en Villa Mascardi

Gendarmes detuvieron este jueves a Gonzalo Fabián Coña, que integra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en la localidad de Las Heras, en Santa Cruz, porque tenía una orden de captura del juzgado federal de Bariloche. Coña estuvo vinculado tiempo atrás con Facundo Jones Huala, que recuperó la libertad tras cumplir su pena en Chile, y retornó a la Argentina.

El fiscal general Rafael Vehils Ruiz, a cargo de manera interina de la Fiscalía Federal de Bariloche, informó a Diario RÍO Negro que él pidió la detención de Coña para garantizar que comparezca el 26 de septiembre, cuando comenzará el juicio por las primeras usurpaciones de lotes de Parques Nacionales, en Villa Mascardi. Las audiencias se harán en Bariloche.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció en redes sociales esta tarde de jueves la detención de Coña al que señaló como el segundo al mando de la organización terrorista de Jones Huala.

El fiscal federal dijo que el juez federal Hugo Greca dictó estos días la orden de captura contra Coña. Comunicó que le había solicitado al juez que ordene detener a los nueve imputados en la causa por las usurpaciones para garantizar que se pueda hacer el juicio.

Explicó que requirió esa medida “porque me habilita la ley para hacerlo”. Recordó que en varias ocasiones pasadas, los imputados fueron requeridos por la justicia federal y no se presentaron.

Los hechos que les atribuyen a los imputados

Vehils Ruiz señaló que no estaba en este momento al tanto si Greca había emitido las órdenes de detención para todos los imputados. Según la acusación fiscal se le atribuye a María Isabel Nahuel, Luciana Martha Jaramillo, Yessica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Betiana Ayelén Colhuan y Cristian Germán Colhuan haber usurpado por medio de violencia y amenazas -junto a otras personas aún no individualizadas- los predios ubicados a la altura del kilómetro 2006 de la Ruta Nacional 40 sur, Villa Mascardi”, contiguos al ex Hotel Mascardi.

Esos predios de la Administración de Parques Nacionales fueron usurpados desde el 10 de noviembre de 2017 hasta el 23 de ese mismo mes, cuando fueron desalojados por personal de la Policía Federal Argentina por orden del Juzgado Federal de Bariloche.

En la requisitoria de elevación a juicio se indicó que tras el enfrentamiento violento con personal de Prefectura Naval Argentina, Cristian Germán Colhuan, Joana Colhuan y Gonzalo Coña usurparon otra vez el predio desde el 25 de noviembre de 2017 hasta que fueron desalojados el 4 de octubre del 2022. Y hay un tercer hecho vinculado con otro delito.

El juez federal Hugo Greca (a la izquierda) le había concedido en marzo pasado la probation a Gonzalo Fabián Coña. (foto de archivo)

Se le revocó el beneficio de la probation a Coña

El fiscal recordó que Greca le había concedido a principios de marzo pasado la suspensión de juicio a prueba a Coña, con pautas de conducta. El imputado había sido detenido a mediados de enero pasado en Pico Truncado, Chubut. Por eso, fue excarcelado por el juez.

Explicó que impugnó esa resolución de Greca y una de las Salas de la Cámara Federal de Casación Penal admitió su recurso y dejó sin efecto la probation.

Por eso, Coña será juzgado el 26 de este mes, junto con los otros ocho acusados de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. Y en función de que se pueda hacer el juicio pidió su detención y la de los otros imputados.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone (presidente), Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, admitió los recursos presentados por la fiscalía federal y la Asociación Vecinal Lago Mascardi y anuló la resolución de Greca, que había homologado el acuerdo conciliatorio suscrito entre funcionarios del gobierno nacional del expresidente Alberto Fernández y representantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

En ese fallo, que se dictó el 15 de agosto pasado, los jueces de la CFCP dispusieron que las actuaciones continuaran y los imputados sean juzgados como había pedido Vheils Ruiz.