«El chico monstruo»: denuncian casos de abuso sexual en un jardín de infantes de La Matanza

Familias de un jardín de infantes de La Matanza denunciaron cerca de 10 casos de abuso sexual ocurridos al interior de la institución. Por el hecho fue detenido este miércoles un hombre de 73 años, exesposo de la dueña del establecimiento.

Ayer por la noche, un furioso grupo padres se presentaron en la puerta del jardín «Chiquititos», situado en Bynnon y Cañuelas, en la localidad de Virrey del Pino. Allí provocaron destrozos, protagonizaron un intento de incendio y hasta rompieron un automóvil.

Por el momento se mantenía confuso el papel del detenido, que nunca fue presentado en el jardín como miembro del plantel laboral.

No obstante, trascendió en forma extraoficial que el detenido reside en una casa que da a la parte trasera del jardín, al que se comunica por una puerta. Además, se indicó que el sospechoso fue observado por cámaras internas transitando por el establecimiento junto a dos hombres, uno de ellos que sería un yerno.

Al menos una decena de familias denunciaron que sus hijos aseguraron que el acusado los sometió a tocamientos y otros abusos.

Las denuncias fueron radicadas en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 de La Matanza, especializada en Violencia de Género, Violencia Familiar y Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de la fiscal Analía Córdoba.

Abuso sexual en un jardín de La Matanza: el relato de los padres

Una mujer contó que su nena de cuatro años le dijo que no quería que «Silvio la moleste», mientras que se mostró reticente a dar más detalles, ya que quería que no cuente a los papá y mamá lo que pasaba.

«No quería ir al jardín. Dijo que era porque los chicos no querían jugar con ella. Nos acercamos al jardín y nos mostraron videos en los que jugaba normalmente, por lo que el tema venía por otro lado», agregó, mientras dejó trascender que Silvio no sería el nombre real del presunto abusador.

Los relatos indican en que los nenes, que habían apodado al abusador como «el chico monstruo», los llevaba a un cuarto oscuro, donde mediante un juego, les tocaba la cola.

«Son 10 chicos los afectados, primero era mi nena, después nos enteramos de dos casos más«, lamentó Natalí, la madre consultada.

«Hace tres semanas mi nene no quiere entrar solo al jardín y él es un niño muy dado, que no tiene problemas y me lloró para que yo entre con él. Cuando las mamás me contaron esta situación, y le saqué conversación y me dijo que un nene grande lo tocaba con las manos y que le dijo a la seño, pero ella le dijo que ´no le diga nada a mami y a papi´», contó otra madre al noticiero Telenueve.

Con información de Noticias Argentinas