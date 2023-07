Estafa a egresados de Roca: la empresa London Travel no tenía habilitación desde el 2022

Desde el Ministerio de Turismo de la Nación salieron a cuestionar el comunicado emitido por la empresa London Travel y aclararon que la firma se encuentra «suspendida de operar» por no haber cumplido con los requisitos que establece la Ley 18.829 y hasta el momento «no cuenta» con ningún trámite activo de «rehabilitación».

«Cabe recordar que ya en el año 2022, la Dirección Nacional de Agencias de Viajes suspendió la habilitación de London Travel, a través de Disposición 7/2022 de fecha 8 de febrero de 2022, por incumplimiento de reprogramaciones o devolución del dinero (Resolución 498/202), y atento a los testimonios de pasajeros que denunciaron el incumplimiento de la empresa», detallaron en un comunicado emitido esta mañana.

En este contexto, y «con el objetivo de resolver los reclamos de los turistas usuarios, se convocaron 75 audiencias entre los damnificados y la empresa». «Para agosto del 2022, la empresa ya tenía 200 denuncias en su contra, de las cuales pudo acreditar 72 acuerdos», informaron desde el organismo nacional.

La agencia «contó con el Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil hasta el día 22 de julio de 2019, oportunidad en que operó en forma automática y de pleno derecho su caducidad, atento no haber cumplimentado la totalidad de los extremos exigidos en el artículo 4° de la Resolución N° 23/2014 para su renovación», informaron.

Los funcionarios de Turismo detallaron que «la empresa fue citada 7 veces ante la Dirección de Control de Agencias de Viajes, los días 6 y 28 de enero, 29 de marzo, 23 de mayo, 1 y 29 de julio, y 16 de agosto de 2022, donde se firmaron las respectivas actas, en las que participó su titular, Sr. Azcurrain Mauro Javier y sus representantes legales».

Y aclararon que durante esas audiencias «se monitoreó el avance de las denuncias, se lo intimó a presentar listado íntegro de pasajeros, se le advirtió que no se habilitaría su Certificado de Turismo Estudiantil hasta tanto no regularice las denuncias, y se le advirtieron las consecuencias legales de ofertar paquetes de turismo estudiantil sin el debido certificado».

«A partir del 16 de enero del presente, la agencia dejó de concurrir a las audiencias. Al mismo tiempo, incumplió los requisitos de habilitación de agencia de viajes, y dejó de contestar las requisitorias respecto a su solicitud de certificado de turismo estudiantil, que había solicitado en el mes de agosto y luego abandonado en noviembre de 2022, haciendo caso omiso a las tres intimaciones recibidas, conductas que podrían exteriorizar un estado de incumplimiento generalizado», denunciaron.

Es por eso que se ordenó la apertura de sumario por presunta infracción a los artículos 2º, 9º y 10° de la Ley Nº 18.829, en virtud del artículo 1° de la Ley N° 25.599. Por otro lado, se verificó a través de denuncias de usuarios que la empresa podría estar comercializando sin el certificado autorizante, por lo que el 3 de mayo se notificó a la agencia una fiscalización electrónica, sobre la que no se recibió respuesta.

«La agencia fue suspendida por Disposición 381/2023 de fecha 19 de mayo de 2023, y así mismo se ordenó la fiscalización de su casa matriz, el 31 de mayo, ocasión en la que personal de la empresa impidió el acceso de los inspectores, quienes dejaron copia de la disposición de suspensión y del acta labrada.

«La Dirección Nacional de Agencias de Viajes, en ejercicio de sus competencias de control de las agencias de viajes y protección del turistas usuario, ha entendido que la agencia por propia voluntad resolvió sustraer su actuación de las leyes que regulan la actividad turística de las agencias de viajes y, particularmente, las normas del turismo estudiantil, por lo que inició un nuevo sumario contra la agencia London Travel, donde tramita la baja definitiva de su licencia y la inhabilitación para operar la actividad turística de sus titulares e idóneos», agregaron.

También se inició una nueva investigación administrativa respecto al pago de la cuota cero entre los años 2017-2020, mientras tuvo Certificado, para corroborar la acreditación de dichas cuotas al Fondo de Fideicomiso.

«Nos encontramos alertas a la evolución de las denuncias civiles y penales contra la empresa, colaborando con las fiscalías intervinientes y aportando toda la documental requerida, a la espera de que la justicia determine si se trata de un incumplimiento contractual o un delito de fraude», señalaron.

Denunciaron a Turismo de la Nación

Maximiano Gorg, representante de la firma, aseguró ayer que los funcionarios nacionales no cumplieron con la “emisión del certificado nacional estudiantil” que comenzaron a tramitar en marzo del año pasado, cuando tuvieron que renovarlo y por eso ahora no están habilitados a trasladar egresados. No solo eso, sino que en junio les comunicaron la suspensión del legajo por lo que el tramite se frenó.

London Travel aseguró que hubo “mala fe” e irregularidades por parte de los funcionarios nacionales. “Esta situación excede a la empresa e impide el cumplimiento de las obligaciones asumidas”, dijeron.