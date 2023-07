Estafas con egresados en Roca: la empresa acusó a Turismo de Nación y los viajes quedan a la deriva

A una semana de la denuncia penal por “presuntas estafas” con viajes de egresados que radicaron familias de Roca, la empresa “London Travel” salió a defenderse públicamente a través de su apoderado legal, Maximiano Gorg; y por el momento, los egresados y sus familias, quedan a la deriva hasta que se solucione el conflicto.

Tras días de polémica, decidieron emitir un comunicado público en el que apuntaron directamente a autoridades del Ministerio de Turismo y en concreto al director de Agencias de Viajes a quien la propia empresa de viajes denunció penalmente el 30 de junio pasado.

Se escudan en que el Ministerio no cumplió con la “emisión del certificado nacional estudiantil” que comenzaron a tramitar en marzo del año pasado, cuando tuvieron que renovarlo y por eso ahora no están habilitados a trasladar egresados. No solo eso, sino que en junio les comunicaron la suspensión del legajo por lo que el tramite se frenó.

London Travel asegura que hubo “mala fe” e irregularidades por parte de los funcionarios nacionales. “Esta situación excede a la empresa e impide el cumplimiento de las obligaciones asumidas”, dijeron.

Desde Bahía Blanca, el abogado dialogó con RIO NEGRO y dijo que el responsable de todo lo ocurrido es “el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que suspendió el legajo de la empresa por lo que no podrán realizarse las operaciones pendientes”, informó tras la consulta de este medio sobre qué pasará con los viajes de las familias de Río Negro.

Gorg dijo que Mauro Javier Azcurrain, en carácter de presidente de Bienes GyG SA (London Travel), radicó la denuncia penal en el Juzgado Federal 1 contra el director de Agencias, Martin Antoniucci, por “abuso de poder e incumplimiento de deberes” y se denuncia “mala fe”, ya que quién “tendría que haber emitido el certificado hace más de un año”.

Desde la empresa dijeron que “el incumplimiento de funcionarios públicos” por parte de la cartera de turismo nacional terminó generando un daño no solo a la empresa, sino a los turistas contratantes. Y se suspenden todos los cobros por planes pendientes hasta que se normalice la situación.

“La Dirección de Agencias, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, a través de su director, se ha encargado personalmente de impedir la renovación de los certificados nacionales necesarios para continuar con la comercialización de pasajes y al mismo tiempo ha impedido que los pasajeros con viajes pendientes puedan tener garantizado el mismo a través del beneficio del sistema de Cuota Cero”, argumentaron.

Trayectoria de la empresa de viajes

El abogado dijo que hasta el momento no fueron notificados por parte de la justicia de Río Negro sobre alguna causa penal y habló sobre la trayectoria de la firma. “En los últimos dos años, la empresa efectivizó más de 50 millones de pesos en pasajeros que durante la pandemia resolvieron no reprogramar los viajes y dar de baja los contratos. Asimismo, London Travel cumplió con 4700 pasajeros que viajaron en los últimos 20 meses a destinos variados, Brasil, Córdoba y cruceros”, aseguró Grog.

Según la denuncia a la que accedió RIO NEGRO, la empresa se había inscripto en Personas Jurídicas en 2007 y en 2010 fue habilitada en el rubro servicios de viajes. Luego tramitó su habilitación en la Dirección de agencias de viajes correspondiente al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, y lo consiguió bajo la disposición 242/10. Además, tuvieron que tramitar un certificado nacional específico para la realización y comercialización de viajes estudiantiles.

Ahora, la empresa que está en la mira de un concurrido grupo de familias de 7°, 5° y 6° año de más de once primarias y secundarias de Roca, tiene una denuncia por presuntas estafas en el Ministerio Público Fiscal de Roca. Las causas no solo son en Río Negro sino en varias provincias del país.

El trasfondo: la historia del conflicto

Durante la pandemia, comenzaron a generarse conflictos con los contratos por las bajas del contrato y restitución de los pagos. Empezaron a generarse trámites administrativos en distintas instancias por reclamos de los clientes.

En marzo de 2022 la empresa retomó los trámites para la renovación de la habilitación para viajes estudiantiles y allí, expresaron que se les exigía solucionar los reclamos de quienes se presentaban ante el ministerio por la restitución de fondos.

Según la firma denunciante, cumplieron con la mitad de los reclamos y desde julio a octubre pidieron el certificado al director, pero “no solo no lo otorgó sino que no concedió más audiencias a la empresa (…) en incumplimiento de sus obligaciones”.

«Unilateralmente suspendió provisoriamente el legajo London Travel y ahora en nuevo acto de mala fe administrativa inició un nuevo sumario intentando sancionar a la empresa”, explicaron.

La empresa de viajes: denuncias y fallos en Río Negro

La sucursal de “London Travel” estaba ubicada en calle España casi Isidro Lobo y el 7 de julio pasado fue vaciada. Un grupo de personas “contratadas” retiró todos los objetos y ploteos de la oficina, que está totalmente desmantelada, donde también se encargaban viajes educativos al dique Ballester y de quinceañeras y particulares.

Según medios de varias provincias, la empresa «London Travel» ya acumularía más de 140 denuncias de estas características en todo el país y el 23 de junio, el Ministerio de Turismo había tramitado la baja del legajo de esta agencia.

Según información de acceso público del Poder Judicial de Río Negro, la firma estuvo involucrada en varias causas y ya hay más de siete sentencias definitivas entre 2022 y 2023 por casos de hace varios años.

Uno de los primeros fallos en Río Negro, de San Antonio Oeste (5/7/22), condenó a “BIENES G Y G S.A” nombre de fantasía “London Travel” a abonar a una damnificada 50.000 pesos en diez días. Lo resolvió el juez de paz subrogante, Federico Garriga Lacaze.

En el Juzgado Civil N° 3 de Roca ya había un expediente abierto del 17 de agosto de 2021.

Al finalizar su comunicado, la empresa deja una vía de comunicación por mail para quienes precisen (info@londontravel.com.ar)