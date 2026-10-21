Estafas con autos en Roca: sumaron tres hechos a una pareja y la investigación ya reúne 17 maniobras

Una pareja investigada en Roca por 14 hechos de estafa fue imputada por otros tres episodios vinculados con operaciones de compraventa y consignación de vehículos. El Ministerio Público Fiscal pidió renovar las medidas cautelares, al considerar que los nuevos hechos aumentan los riesgos procesales. El juez de Garantías Julio Martínez Vivot tuvo por reformulados los cargos y extendió la investigación hasta marzo de 2027.

El hombre estuvo presente en la audiencia y la mujer participó por Zoom. Ambos declararon asistidos por su defensor particular. Las querellas adhirieron al pedido fiscal y la defensa se opuso.

Tres operaciones bajo investigación

La fiscal adjunta Gimena Ducca describió que el primero de los nuevos hechos ocurrió el 21 de febrero de 2025, cuando una víctima firmó un contrato de permuta y entregó un Fiat 147 y una motocicleta Corven Mirage. A cambio, los imputados debían entregar un Suzuki Sedán, pero el vehículo nunca fue entregado ni transferido.

El segundo episodio, según la acusación, sucedió el 25 de febrero de 2026. En esa oportunidad, una víctima dejó un Ford Focus Ghia 2.0 en consignación. Una vez vencido el plazo acordado, los imputados habrían retenido el auto y realizado un único pago parcial, lo que provocó un perjuicio económico.

El tercer hecho fue situado el 15 de mayo de 2026. En esa fecha se firmó un boleto de compraventa por un Ford Focus sedán y la víctima entregó dinero con el compromiso de que la titularidad sería transferida al completar el pago. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, los imputados vendieron el rodado aunque sabían que pertenecía a un tercero y que debían restituírselo.

La prueba reunida y las medidas cautelares

Como sustento, la Fiscalía presentó denuncias penales, boletos de compraventa, documentación original y entrevistas a las víctimas. También incorporó un informe pericial caligráfico cuyas conclusiones indican que las firmas son auténticas y fueron realizadas de puño y letra por los imputados.

Ante la reiteración de hechos investigados y los informes de UADME, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva para el hombre y la colocación de un dispositivo electrónico para la mujer. Según planteó, esas circunstancias acrecientan los peligros procesales.

El juez resolvió renovar las medidas cautelares vigentes. El hombre continuará con el dispositivo GPS, la prohibición de salir del país y las restricciones sobre su rango de movimiento, todas hasta marzo de 2027. En el caso de la mujer, dispuso que no pueda salir de Argentina.

Con la incorporación de los tres episodios, ambos imputados ya enfrentan cargos por 17 hechos de estafa en el marco de esta investigación, cuyo plazo se extenderá hasta el 21 de marzo de 2027.