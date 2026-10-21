Robaron en un galpón rural de Godoy y uno de los sospechosos quedó en prisión preventiva

Un hombre quedó en prisión preventiva por cuatro meses tras ser imputado como coautor de un robo agravado en un galpón de una chacra de General Enrique Godoy. Según la acusación, el 14 de octubre llegó al lugar en una moto junto con otra persona, forzó los elementos de seguridad de un depósito y sustrajo distintos objetos.

El juez de Garantías Gastón Pierroni tuvo por formulados los cargos y dispuso la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, que también dio inicio a la etapa de investigación penal preparatoria.

Forzaron la entrada y escaparon en moto

El fiscal adjunto Rodrigo Vazzana explicó que el hecho ocurrió alrededor de las 14:45 del 14 de octubre. La víctima observó a través de las cámaras de seguridad que dos personas habían llegado a la propiedad en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el imputado se acercó a la entrada del depósito, tomó un elemento metálico y utilizó herramientas que llevaba en una mochila para romper el candado y la cadena de seguridad.

Una vez dentro, sustrajo un arma larga de aire comprimido con culata de madera, un rollo de 25 metros de cable de cobre y una caja. Luego, su presunto cómplice lo esperaba para escapar en la moto hacia el norte, en dirección a la Ruta Nacional 22.

Por qué seguirá detenido

La Fiscalía respaldó la imputación con la denuncia de la víctima, el acta del procedimiento policial, el secuestro de elementos —entre ellos, la motocicleta— y los informes de la Brigada de Investigaciones y del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro.

Vazzana solicitó cuatro meses de prisión preventiva al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. También señaló que el acusado registra antecedentes en otras causas por robo y hurto y que, ante una eventual condena, podría tratarse de una segunda reincidencia.

El defensor penal público Leonardo Ballester se opuso al pedido y propuso alternativas menos restrictivas. Argumentó que su asistido tiene domicilio y arraigo, y planteó como opciones el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de contacto con la víctima.

Finalmente, Pierroni rechazó esa alternativa y dispuso que el imputado permanezca detenido durante el plazo requerido por la Fiscalía.