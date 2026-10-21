«Se amparan en que no haya testigos»: el planteo de la Fiscalía en un juicio por abusos sexuales en Neuquén

Un hombre -identificado como E.E.C.- comenzó a ser juzgado en Neuquén, acusado de cometer abusos sexuales contra dos niñas y un niño de su entorno familiar. Los hechos que se le atribuyen habrían ocurrido entre 2016 y 2023, cuando las víctimas tenían entre 3 y 10 años. El debate se desarrolla mediante un juicio por jurados populares, integrado por 12 personas con paridad de género.

Durante el alegato de apertura, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid sostuvo que, según la teoría de la acusación, los ataques se produjeron en el ámbito familiar y cuando el imputado se encontraba a solas con los niños. El hombre está detenido y en marzo de 2026 recibió una condena de 11 años de prisión efectiva por abusos sexuales contra otra niña de su entorno familiar, en un juicio anterior.

Qué sostiene la acusación fiscal

“Este tipo de situaciones, que son los abusos sexuales intrafamiliares, los autores no los cometen a la luz o a la vista de todos; al contrario, se amparan en la oportunidad de estar solos, de que no haya testigos”, afirmó Breide Obeid al presentar la teoría del caso ante el jurado.

La acusación contempla distintos episodios ocurridos en viviendas de Neuquén. Uno de ellos habría sucedido entre 2016 y 2017, cuando el imputado llamó al niño a una habitación de la casa familiar y cometió el abuso.

Respecto de una de las niñas, el Ministerio Público Fiscal atribuyó hechos reiterados entre 2018 y 2023. Según la investigación, los abusos se habrían producido cuando el hombre estaba a su cuidado, tanto en la vivienda familiar como en otros domicilios de familiares de la ciudad.

El tercer grupo de hechos corresponde a un episodio que habría ocurrido entre junio de 2022 y junio de 2023, en perjuicio de otra niña de corta edad.

La denuncia y las figuras penales

De acuerdo con la teoría fiscal, algunas de las situaciones habrían ocurrido durante la convivencia familiar y otras después de la separación de los progenitores. La investigación sostiene que los hechos se conocieron cuando las víctimas pudieron relatarle lo sucedido a su madre, quien luego realizó la denuncia.

Los delitos atribuidos fueron calificados como abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. La Fiscalía atribuye al acusado la responsabilidad en calidad de autor y considera que los hechos están agravados por el vínculo, la guarda y la convivencia.

Quiénes intervienen en el juicio

La investigación estuvo a cargo de la asistente letrada Cecilia Sabatte, mientras que la acusación en el debate es sostenida por el fiscal jefe Breide Obeid. El juicio es dirigido por el juez de garantías Raúl Aufranc.

Las víctimas están representadas por la Defensoría de Niñez y Adolescencia, que participa como querellante institucional. El jurado popular deberá evaluar las pruebas que se presenten durante el debate para determinar la responsabilidad penal del acusado por los hechos que llegaron a juicio.